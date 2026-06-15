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meio ambiente Criação ilegal de javalis e javaporcos pode ameaçar a produção rural, alerta Adagro Agência ressalta que criações podem levar a desequilíbrio ambiental; produtores rurais podem responder questionário sobre espécies invasoras até o dia 30 deste mês

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) advertiu que a criação, reprodução e soltura de javalis e javaporcos pode ameaçar a produção rural e gerar danos para o meio ambiente. As práticas, que já são proibidas no país pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), preocupam pelos riscos sanitários que esses animais representam.



A fim de saber detalhes a respeito da presença dessas populações, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou um levantamento, por meio de questionário disponibilizado para produtores rurais, que aceita respostas até o dia 30 deste mês.

A coordenadora do Programa de Sanidade Suídea da Adagro, Verônica Fabre, explica que quando escapam de propriedades ou são soltos irregularmente na natureza, javalis e javaporcos passam a viver em estado asselvajado, formando populações de difícil controle. “Esses animais têm grande capacidade de adaptação e sobrevivência quando se encontram em condições favoráveis para se reproduzir rapidamente e ocupar diferentes áreas do território.”

Um dos principais problemas associados à presença de javalis e javaporcos é o risco sanitário. Os animais podem atuar como transmissores de doenças que afetam rebanhos comerciais, especialmente a suinocultura, comprometendo a sanidade animal e gerando prejuízos para os produtores rurais.

Outro impacto está relacionado aos prejuízos causados nas áreas agrícolas. Em busca de alimento, javalis e javaporcos reviram o solo, danificando plantações, pastagens, cercas e outras estruturas rurais. Isso provoca perdas na produção, compromete a produtividade das propriedades e gera custos adicionais para recuperação das áreas afetadas.

Desequilíbrio

A presença dessas espécies também representa uma ameaça à biodiversidade brasileira. Na natureza, os animais competem com espécies nativas por alimento e espaço, alterando o equilíbrio dos ecossistemas.

Além da competição, javalis e javaporcos podem predar ninhos, ovos e filhotes de diversas espécies silvestres, contribuindo para a redução de populações da fauna local. O hábito de escavar e revolver o solo favorece processos de erosão, degrada áreas de vegetação e pode provocar o assoreamento de rios, córregos e nascentes. Esses impactos comprometem a conservação dos recursos naturais e afetam diretamente a qualidade ambiental das regiões onde os animais se estabelecem.



A rápida capacidade reprodutiva dos javalis e javaporcos também preocupa os órgãos de defesa agropecuária e ambiental. Uma única fêmea pode gerar várias crias ao longo do ano, favorecendo o crescimento acelerado das populações e tornando o controle mais difícil.

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