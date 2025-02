A- A+

TECNOLOGIA Criadora de "Pokémon Go" está perto de vender unidade de jogos por US$ 3,5 bi para empresa saudita Apesar do sucesso com o jogo de realidade aumentada de 2016, Niantic tem tido dificuldades de emplacar novos títulos

A Niantic, empresa responsável pelo Pokémon Go, está em negociações para vender sua divisão de videogames para a Scopely Inc., controlada pela Arábia Saudita, segundo fontes próximas às discussões.

Sucesso de 2016, o Pokémon Go incentivava jogadores a explorarem suas cidades com um mapa interativo para capturar os populares personagens da Nintendo.

O acordo pode ser anunciado nas próximas semanas, e o valor em discussão é de cerca de US$ 3,5 bilhões (quase R$ 20 bilhões), segundo uma das fontes. Caso se concretize, a venda incluiria Pokémon Go e outros jogos para dispositivos móveis. No entanto, não há garantia de que as negociações resultarão em um acordo final.

O jogo Pokémon Go foi um fenômeno global — Segundo a empresa, é o aplicativo de realidade aumentada mais baixado e lucrativo da História —, mas a Niantic enfrentou dificuldades para replicar esse sucesso.





Em 2022 e 2023, a empresa cortou funcionários e cancelou títulos em desenvolvimento. Seu jogo Harry Potter: Wizards Unite foi encerrado em 2022.

Representantes da Niantic e da Scopely se recusaram a comentar. A Scopely pertence à Savvy Games Group, subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

A Niantic foi desmembrada do Google, da Alphabet, em 2015. Seu CEO e fundador, John Hanke, trabalhou com mapeamento via satélite antes de liderar a divisão de produtos geoespaciais do Google.

Com sede em São Francisco, a Niantic também desenvolve ferramentas para capturar e compartilhar escaneamentos 3D de locais do mundo real.

Em novembro, a empresa anunciou que os dados gerados por seus aplicativos contribuíram para um grande modelo geoespacial, que utiliza aprendizado de máquina em larga escala para interpretar cenários e conectá-los a milhões de outros em todo o mundo.

A Scopely, desenvolvedora de jogos mobile, foi adquirida há dois anos por US$ 4,9 bilhões pela Savvy Games. Em 2024, o CEO da Savvy, Brian Ward, declarou à agência Bloomberg que a empresa pretendia adicionar um título de destaque no setor mobile ao seu portfólio por meio da Scopely, que seria a ponta de lança de sua estratégia de investimentos no setor.

Em agosto, a Niantic assinou um acordo com a Savvy para expandir sua presença na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito.

A Savvy faz parte da estratégia do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita para diversificar a economia do país por meio de investimentos na indústria de videogames.

