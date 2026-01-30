A- A+

Agronegócio Criadores de cavalos Mangalarga Marchador sediam 2ª Copa de Marcha em Vitória de Santo Antão Evento movimenta R$ 9 bilhões e abre temporada de negócios em Pernambuco

A Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador de Pernambuco abre oficialmente o calendário de eventos de 2026 com a realização da 2ª Copa de Marcha de Vitória de Santo Antão, nesta sexta-feira (30) e sábado (31), no Parque de Exposições Joaquim Rodrigues de Lima. Gratuito, o evento reúne criadores, técnicos e investidores de um dos segmentos mais relevantes da equinocultura nacional.

O Mangalarga Marchador movimenta cerca de R$ 9 bilhões por ano no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, com um plantel de mais de 700 mil animais registrados. A cadeia produtiva envolve criação, genética, leilões, esportes equestres, turismo rural e eventos especializados, atraindo investidores nacionais e internacionais.

Pernambuco ocupa posição de destaque nesse cenário. O estado reúne mais de 300 criadores associados e é reconhecido nacionalmente como um celeiro de animais campeões, com presença recorrente nas principais exposições oficiais promovidas pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM).

Em 2019, a raça foi reconhecida pelo Congresso Nacional como patrimônio cultural equestre brasileiro, marco que reforça sua importância econômica e institucional.

O evento marca o início da gestão liderada por Fred Santoinni, presidente da associação em Pernambuco, ao lado do vice-presidente Marcílio Sales e do diretor de Eventos Pedro Victor Vilella.

A proposta da nova diretoria é fortalecer o calendário técnico da raça, ampliar a visibilidade institucional do setor e consolidar Pernambuco como um dos principais polos do Marchador no país.

“A abertura do calendário com a Copa de Marcha de Vitória de Santo Antão reforça nosso compromisso com a organização técnica, a valorização do criador e o fortalecimento da equinocultura como atividade econômica relevante para o estado”, afirma Santoinni.

A programação contempla dois dias, das 8h às 19h, dedicados à avaliação técnica e ao julgamento dos melhores exemplares da raça, funcionando como instrumento de fomento à qualidade genética, à troca de conhecimento entre criadores e à geração de negócios regional, explica o diretor de Eventos, Pedro Vilella.

Além da programação técnica, o evento contará com serviço de alimentação operado pela DomBlack, parquinho inflável para crianças e estande de vendas de equipamentos e itens de selaria.

Fundada em 1989, a associação pernambucana prevê ainda a realização de exposições oficiais, cursos de capacitação técnica e cavalgadas ao longo do ano, ampliando o impacto econômico e institucional do Mangalarga Marchador em Pernambuco e reforçando sua integração com o agronegócio estadual.

“Apesar de ser a segunda edição do evento, a Copa de Marcha não era realizada desde 2023, o que abre uma grande janela de oportunidades para negócios entre os criadores do estado”, complementa Vilella.

