Bilionário das criptomoedas doa quase R$ 250 milhões a partido britânico

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O Reform UK, partido liderado por Nigel Farage, recebeu uma doação de £ 36 milhões — aproximadamente R$ 249,6 milhões — do bilionário britânico das criptomoedas Ben Delo. Segundo a BBC, trata-se da maior contribuição individual já destinada a uma legenda política no Reino Unido.



Os valores em reais foram calculados com a libra cotada a cerca de R$ 6,93 nesta sexta-feira. A taxa varia ao longo do dia e não considera impostos ou tarifas de operações cambiais.

Cofundador da plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX, Delo afirmou que decidiu financiar o Reform UK para proporcionar uma “disputa justa” no cenário político britânico. Farage disse estar “honrado e agradecido” pelo apoio.



O empresário planejava doar £ 1 milhão — cerca de R$ 6,9 milhões — por mês até 2029, data-limite para que o governo trabalhista convoque a próxima eleição geral.



Diante da possibilidade de novas restrições às grandes contribuições políticas, porém, decidiu entregar antecipadamente todo o montante.







— Ao contrário das pessoas que expressam uma falsa preocupação com a saúde da “nossa democracia”, enquanto fazem tudo o que podem para mantê-la como um cartel, quero uma disputa justa e condições iguais — escreveu Delo em artigo publicado pelo jornal britânico “The Daily Telegraph”.



Atualmente, não há limite para as quantias que doadores residentes no Reino Unido podem entregar a partidos políticos. O governo trabalhista, entretanto, já apresentou uma proposta para estabelecer um teto de £ 100 mil — aproximadamente R$ 693 mil — nas contribuições de cidadãos britânicos que vivem no exterior ou retornaram recentemente ao país.



Nascido em Sheffield, Delo vive em Hong Kong e afirmou anteriormente que voltaria ao Reino Unido para continuar financiando a legenda de Farage. Antes da nova contribuição, ele já havia destinado £ 4 milhões — cerca de R$ 27,7 milhões — ao Reform UK.

Delo foi um dos fundadores da BitMEX, plataforma que se tornou uma das maiores do mundo no comércio de derivativos de criptomoedas. Em 2022, ele se declarou culpado, nos Estados Unidos, de violar regras destinadas ao combate à lavagem de dinheiro.



O empresário admitiu que a plataforma deixou de implementar um programa adequado para a prevenção de crimes financeiros. No ano passado, recebeu um perdão incondicional do presidente americano, Donald Trump.

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