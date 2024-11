A- A+

MERCADO Criptomoedas: bitcoin desacelera ganhos na sessão, mas sobe 11% em semana com eleição de Trump O bitcoin subia 0,30% nas últimas 24 horas até 16h, a US$ 76 773,10,

O bitcoin oscilava próximo à estabilidade, ponderando ganhos recentes enquanto agentes aguardam as primeiras medidas e indicações do governo de Donald Trump. O semanal, no entanto, era amplamente positivo.

O bitcoin subia 0,30% nas últimas 24 horas até 16h, a US$ 76 773,10, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 76.999,00. E na semana, subiu 11,62%.



O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 2,73%, a US$ 2.951,60 no mesmo intervalo. E acumulava ganhos de 20,06% na semana, ampliando movimento recente de recuperação após sofrer ante pares durante todo o ano.

Depois dos ganhos dos últimos dias, o bitcoin oscilava próximo à estabilidade hoje, à medida que investidores aguardavam os primeiros anúncios do futuro governo Trump.



Há expectativas, por exemplo, de que o republicano afrouxe a supervisão regulatória e nomeie alguém mais alinhado a essas premissas para suceder Gary Gensler na Securities and Exchange Comission (SEC).

Analistas da Presto notam que os ventos para o setor também podem mudar no Congresso americano. Eles citam nominalmente a vitória em Ohio de Bernie Monero contra o senador democrata Sherrod Brown. Segundo eles, Brown ajudou a bloquear esforços legislativos pró-cripto em seu papel influente como presidente do Comitê Bancário.

Do ponto de vista técnico, conforme o bitcoin segue operando próximo às máximas históricas, o ativo busca se estabilizar acima do patamar dos US$ 76 mil, dizem analistas ouvidos pela CoinDesk. A próxima zona de interesse pode estar nos US$ 100 mil, apostam, mas é provável que o mercado passe por consolidação antes.

