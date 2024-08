A- A+

moedas Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem com ambiente propenso ao risco com inflação nos EUA O bitcoin subia 3,81%, a US$ 60,835,99 nas últimas 24 horas até perto das 16h05 (de Brasília)

O preço do bitcoin subia nesta terça-feira, 13, recuperando-se da queda da sessão anterior, com o ambiente favorável ao risco após dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos abaixo do esperado.

O indicador pavimenta a espera pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na economia americana, previsto para amanhã, que pode balizar ajustes adicionais sobre as expectativas para os juros pelo Federal Reserve (Fed).

O bitcoin subia 3,81%, a US$ 60,835,99 nas últimas 24 horas até perto das 16h05 (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum avançava 1,90%, a US$ 2.694,89 no mesmo intervalo.

Hoje, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA ampliou precificação de relaxamento mais agressivo nos juros pelo BC americano em 2024, após os números virem abaixo do esperado. De acordo com o Commerzbank, o rali pode ganhar ainda mais força amanhã, na esteira da divulgação da inflação ao consumidor (CPI, em inglês).

O CPI de julho é uma divulgação crítica, ainda que não seja a última palavra sobre inflação antes do encontro do Comitê Federal de Política Monetária (Fomc, na sigla em inglês) em setembro, segundo o economista-chefe para EUA do Santander, Stephen Stanley.

