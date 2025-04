A- A+

MERCADO Criptomoedas: Bitcoin mantém alta leve em sintonia com ganhos do Nasdaq Por volta das 16h41 (horário de Brasília), o bitcoin subia 0,11% cotado a US$ 93.554,98.31

O bitcoin mantinha leve alta nesta quinta-feira, 24, revertendo queda vista mais cedo e passando a acompanhar os ganhos do Nasdaq. Os investidores seguiam atentos a informações desencontradas sobre negociações entre os EUA e a China. Na véspera, comentários do presidente americano, Donald Trump, sinalizaram uma possível distensão na guerra comercial contra a China e impulsionaram o apetite por risco nos mercados globais.

Por volta das 16h41 (horário de Brasília), o bitcoin subia 0,11% cotado a US$ 93.554,98.31, enquanto o Ethereum recuava 0,94%, negociado a US$ 1.765.11, de acordo com dados da Binance. O Nasdaq subia mais de 2% nesta tarde.

Na quarta-feira, Trump sugeriu que as tarifas de 145% sobre produtos importados da China poderão "cair substancialmente" assim que os dois países negociarem um acordo. Na madrugada de hoje, porém, Pequim negou que esteja envolvida em negociações com o governo americano, classificando como "fake news" notícias sobre possíveis avanços nas relações comerciais com os Estados Unidos.

As criptomoedas estão devolvendo os ganhos recentes do "apetite por risco", afirma em nota David Morrison, da Trade Nation. No entanto, a recuperação recente do bitcoin parece promissora, avalia.

Se a criptomoeda conseguir se manter acima do nível chave de US$ 90.000 em eventuais recuos, "isso pode incentivar novas compras", diz Morrison. Na quarta-feira, o bitcoin US$ tocou o suporte de 94.500 nas primeiras horas do dia.

"Sem fluxos sustentados de ETFs ou um movimento decisivo acima de US$ 95.000, o bitcoin pode se consolidar ou retroceder para a faixa de US$ 85.000 a US$ 90.000", diz Ryan Lee, analista-chefe da Bitget Research, acrescentando que indicadores macroeconômicos e a liquidez do mercado provavelmente influenciarão a trajetória de curto prazo do bitcoin".

Principal mercado de derivativos do mundo, o CME Group anunciou hoje planos para lançar futuros de XRP em 19 de maio. Os contratos irão se juntar à cesta de produtos de criptomoeda da empresa, que inclui futuros e opções de bitcoin e Ether.

Veja também