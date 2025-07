A- A+

INVESTIMENTO Criptomoedas: bitcoin opera em alta, com ativo acompanhando desdobramentos tarifários Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 1,08%, a US$ 109.134,63, e o ethereum avançava 3,52%, a US$ 2.623,28 de acordo com cotações da Binance

O bitcoin operou em alta nesta terça, 8, em uma sessão na qual o mercado acompanhou os desdobramentos dos anúncios tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ativo chegou a recuar em um movimento de pressão que ocorreu desde o começo desta semana, mas, ao longo do dia, com a extensão do prazo para a isenção de cobranças e as perspectiva de novos acordos, as criptomoedas ganharam algum apoio.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 1,08%, a US$ 109.134,63, e o ethereum avançava 3,52%, a US$ 2.623,28 de acordo com cotações da Binance.





Além dos anúncios tarifários, a abstenção de compras da MicroStrategy, maior detentora corporativa de bitcoin, pode ser outro fator que abalou o sentimento em relação às criptomoedas.



A empresa de inteligência de negócios revelou na segunda-feira que se recusou a comprar tokens durante a semana encerrada em 6 de julho - a primeira semana sem compras desde o início de abril, quando Trump impôs uma enxurrada de tarifas aos parceiros comerciais dos EUA. Enquanto isso, a Trump Media e Technology Group entrou com pedido na Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) para o registro inicial do Truth Social Crypto Blue Chip ETF.

Com steblecoins cada vez mais presentes nos planos de empresas e investidores institucionais, a Capital Economics avalia que, pelas mesmas razões que outras criptomoedas, duvida que estes ativos substituam as moedas fiduciárias. Embora mais estáveis do que outras criptomoedas, nem sempre cumpriram sua promessa de conversibilidade nominal, pondera.

Esses problemas podem ser superados com o tempo, à medida que as stablecoins amadurecem; por exemplo, as stablecoins podem se tornar "grandes demais para falir" e obter uma garantia de fato. "Mas para a maioria dos indivíduos que vivem em países com altos níveis de inclusão financeira, sistemas de pagamento baratos e eficientes e uma moeda com um longo histórico como reserva de valor, é improvável que valha a pena migrar para as stablecoins. As stablecoins podem ser cada vez mais usadas como meio de pagamento, mas é improvável que substituam as contas de depósito como forma de armazenar dinheiro, especialmente considerando que as stablecoins geralmente não pagam juros", conclui a consultoria.



Veja também