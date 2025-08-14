A- A+

MERCADO Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, com realização de lucros após renovar recorde histórico Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin operava em baixa de 2,91%, a US$ 118.099,17

O bitcoin opera em baixa nesta quinta, 14, com realização de lucros após o ativo renovar seu recorde histórico, ultrapassando a marca de US$ 124 mil.

Apesar da queda, as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed) vem apoiando um apetite por risco no campo macroeconômico, enquanto também há otimismo com o ambiente regulatório para as criptomoedas. Neste cenário, o ethereum também vem se beneficiando.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin operava em baixa de 2,91%, a US$ 118.099,17, enquanto o ethereum recuava 3,80%, a US$ 4.535,96, segundo cotações da Binance.

A alta anterior da criptomoeda reflete as crescentes expectativas de que o Fed retomará os cortes nas taxas de juros em setembro, o que impulsionou o apetite ao risco, afirmam analistas do IG. O bitcoin também é sustentado por uma perspectiva regulatória melhor para ativos digitais e fortes entradas de investidores institucionais, afirmam.

"A recente alta do bitcoin é uma prova de seu papel em evolução no cenário financeiro global e dos recentes desenvolvimentos legislativos", disse Kyle Chasse, fundador da MV Global. "Com uma dívida global recorde e a crescente pressão sobre as moedas fiduciárias, o bitcoin deixou de ser um ativo especulativo", afirmou.

Chasse observou que instituições e figuras proeminentes continuam investindo em criptomoedas. A clareza regulatória também contribuiu para os ventos favoráveis, com mais capital institucional entrando.

O ethereum saltou para perto de US$ 4.790 durante a noite de quarta-feira, aproximando-se de sua máxima histórica acima de US$ 4.890 de novembro de 2021. O ethereum disparou cerca de 35% em 2025.

