Criptomoedas: bitcoin renova máxima histórica após Trump ser eleito presidente dos EUA

O bitcoin operava em forte alta e renovou máxima histórica nesta quarta-feira, acima dos US$ 75 mil, após Donald Trump vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos e o Partido Republicano conquistar a maior bancada do Senado e se aproximar da maioria na Câmara.

O bitcoin subia 7,61% nas últimas 24 horas até 16h15, a US$ 75 302,60, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 75.407,10. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 9%, a US$ 2.669,50 no mesmo intervalo.

A vitória de Trump teve impacto amplamente positivo nos preços das criptomoedas e de ações correlatas hoje, na medida em que o republicano passou a ser visto como defensor do segmento durante a campanha eleitoral. Agora investidores esperam que incertezas regulatórias setoriais possam ser superadas, impulsionando os ativos de forma sustentada.

"Durante o governo Biden tivemos uma 'caça às bruxas', com regulação, controle, gente sendo presa. Isso, com o Trump, acaba caindo por terra. Então, existe uma percepção positiva para as criptos", diz o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves.

O analista da corretora de criptoativos Foxbit, Beto Fernandes, entende que a dinâmica recente também está relacionada com um aumento sustentado da demanda pelo ativo. Mas a volatilidade pode permanecer elevada conforme o Federal Reserve (Fed) divulga decisão de juros amanhã.

