A- A+

MERCADO Criptomoedas: bitcoin renova recorde pela 4ª sessão seguida, e se aproxima dos US$ 100 mil Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83

O bitcoin voltou a avançar nesta sessão, renovando seu recorde histórico pelo quarto dia consecutivo. O ativo superou a barreira dos US$ 98 mil, e investidores cada vez mais esperam que a marca simbólica dos US$ 100 mil seja alcançada. O entusiasmo se deve à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e, desde então, o bitcoin já registra alta de 40%.

Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,40%, a US$ 93.900,83, enquanto o ether recuava 2,38%, a US$ 3.055,65, de acordo com a Binance.

O preço do bitcoin está em alta por uma série de razões, incluindo a postura favorável às criptos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump; a possibilidade de criação de uma reserva estratégica de bitcoin; compras pesadas da MicroStrategy, maior detentora de bitcoin; e o início da negociação de opções em fundos negociados em bolsa.

O caminho para seis dígitos parece "cada vez mais plausível" porque Trump provavelmente facilitará a regulamentação e os investidores institucionais estão investindo em ETFs, disse o analista da XS.com, Antonio Di Giacomo.

Trump nomeou o CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, que é visto como um apoiador cripto, como secretário de Comércio esta semana. No início da semana, um relatório dizia que o Trump Media & Technology Group está em negociações para comprar a plataforma de negociação de ativos digitais Bakkt.

Na visão da Crypto Macro, este cenário é extremamente relevante na medida em que as instituições tradicionais poderão finalmente oferecer serviços cripto aos seus clientes, provavelmente aumentando a demanda.



Custódia, negociação, gestão de investimentos - estes são serviços que grandes investidores desejam. Eles estão disponíveis hoje através plataformas cripto-nativas, mas o conforto de usar um nome "mainstream" ajudará a superar a barreira da "novidade", avalia. "E há o efeito de contágio - jurisdições em todo o mundo também se esforçarão para aprovar legislação cripto de apoio, para evitar a perda de startups e investidores para os EUA", projeta.

Todo esse entusiasmo levou o bitcoin a alturas nunca antes vistas. As cripto têm um valor de mercado de US$ 1,9 trilhão, de acordo com o CoinMarket Cap.

Veja também

ENERGIA MME: Leilão para sistemas isolados prevê investimento de R$ 452 milhões