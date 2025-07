A- A+

Mercado Criptomoedas: bitcoin sobe, com impulso de possível aprovação de legislações favoráveis nos EUA Projetos de lei impulsionam bitcoin e ethereum; mercado aposta em avanço no Congresso

O bitcoin operou em alta nesta quarta, 16, com a expectativas pela aprovação de legislação favoráveis ao setor pelo Congresso americano impulsionadas pelo presidente Donald Trump.

Nesta semana, a concentração de projetos voltadas ao tema é vista como um potencial catalisador para garantir um ambiente mais favorável a estes ativos, algo esperado desde a vitória eleitoral do republicano.



Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 2,26%, a US$ 119.540,47. O ethereum avançava 8,73%, a US$ 3.338,39, segundo cotações da Binance.



O preço da maior criptomoeda do mundo começou a se recuperar depois que Trump afirmou que algumas das leis que os legisladores deveriam considerar durante a chamada "Semana das Criptomoedas" poderiam ser aprovadas já nesta quarta-feira.

O presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, French Hill, disse à CNBC na manhã de quarta-feira que "a Câmara tem os votos para essas três medidas, e o presidente está trabalhando esta manhã em como elas serão coordenadas e apresentadas à Câmara para consideração".



Os legisladores estão prestes a analisar três projetos de lei: a Lei CLARITY; a Lei GENIUS; e a Lei Estadual de Vigilância Anti-CBDC. Os projetos visam regulamentar diferentes aspectos dos ativos digitais.

A indústria de criptomoedas os apoia amplamente, pois proporcionariam uma clareza regulatória muito necessária, o que deverá levar a mais investimentos no setor.



"Estou no Salão Oval com 11 dos 12 congressistas necessários para aprovar a Lei GENIUS e, após uma breve discussão, todos concordaram em votar amanhã de manhã a favor da Regra", escreveu Trump na plataforma de mídia social Truth Social.



O sentimento melhorou depois que Trump declarou apoio aos legisladores, disse Milad Azar, da empresa de serviços financeiros XTB. A aprovação do trio de projetos de lei "marcaria o avanço regulatório mais significativo para o setor nos EUA até o momento, com implicações para a adoção institucional e a segurança jurídica", acrescentou Azar.

