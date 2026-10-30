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Ataque Hacker Criptomoedas reduzem perdas após ciberataque de US$ 6,3 bi assustar os mercados Empresas do setor, incluindo as emissoras de stablecoins Tether e Circle, agiram rapidamente para conter o impacto

As criptomoedas reduziram as perdas depois de uma queda forte no início da sessão asiática, provocada pela notícia do que pode ser o maior roubo de criptoativos já registrado. Bitcoin e Ethereum recuperaram parte do terreno nesta sexta-feira, após recuarem mais de 3% cada, depois que a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, suspendeu transações para investigar uma grande falha de segurança.

Em publicações no X, a Binance afirmou que o ataque somou cerca de US$ 6,3 bilhões e que aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos foram congelados com a ajuda de parceiros de blockchain.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: - temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; - revoked the affected address authorisation; - engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

"Os fundos dos usuários estão seguros. A Binance vai cobrir todas as perdas do ataque", disse no X Yi He, cofundadora da Binance.

Thank you for the collective support from the community. We are currently conducting a security scan to ensure the safety of funds within the platform. User funds SAFU. — Yi He (@heyibinance) October 30, 2026

Empresas do setor, incluindo as emissoras de stablecoins Tether e Circle, agiram rapidamente para conter o impacto.

Brian Armstrong, diretor-executivo da Coinbase, disse que sua equipe estava ajudando na resposta, inclusive bloqueando transferências para carteiras comprometidas.

"A Coinbase está segura", afirmou no X o diretor de tecnologia da empresa, Rob Witoff. "Estamos monitorando a volatilidade dos preços, rastreando os fundos roubados on-chain e mantendo a vigilância."

Coinbase is safe. We're monitoring price volatility, tracking stolen funds onchain and remaining vigilant as ever. Sending good vibes to the @binance team right now. — rob (@rwitoff) October 29, 2026

O episódio ocorre após uma recente violação de segurança na exchange BitGet, reacendendo temores sobre proteção digital à medida que mais ativos do mundo real migram para a blockchain.

Ainda não está claro qual será o tamanho do impacto para a indústria cripto, já que isso depende de fatores como o volume final de perdas, as contrapartes afetadas, a recuperação de ativos e, principalmente, se o caso causará interrupção mais ampla ou abalará a confiança no ecossistema de ativos digitais.

Cristiano Ventricelli, vice-presidente de finanças descentralizadas e ativos digitais na Moodys Ratings, afirmou que as implicações mais amplas para crédito e para o setor dependerão desses elementos.

A Binance disse que sua apuração inicial indica que a brecha pode ter sido causada por um laptop comprometido, que teria permitido saques não autorizados. A empresa afirmou não ter encontrado evidências de vazamento das chaves privadas usadas para acessar as carteiras. Depósitos não foram afetados.

"Esperamos retomar os saques em até 48 horas e atualizaremos com mais detalhes", disse a Binance.

A reação rápida do setor parece ter reduzido a tensão inicial, dando algum fôlego ao mercado.

"A confiança de longo prazo vai depender de quão bem o incidente é resolvido, de como os usuários são protegidos e de quão transparentemente as conclusões são comunicadas", disse Ronghui Gu, cofundador e diretor-executivo da CertiK, empresa de auditoria de segurança em blockchain.

Antes da turbulência desta sexta-feira, o chamado "inverno cripto" vinha perdendo força, com demanda institucional e sinais regulatórios positivos ajudando a compensar um ambiente macro desafiador, marcado por preços do petróleo voláteis, juros futuros mais altos e rendimentos elevados de títulos.

Mesmo assim, motores estruturais, como a crescente institucionalização dos ativos digitais, seguem presentes, o que sugere que eventuais recuos podem abrir oportunidades de compra

A venda parece relativamente contida, considerando o tamanho do ataque, avaliou Nic Puckrin, fundador do Coin Bureau, destacando que a resiliência das criptomoedas chama atenção em meio à forte queda de ações de tecnologia.

Por volta do fim da manhã, o Bitcoin caía cerca de 1%, reduzindo as perdas, mas permanecendo abaixo do nível psicológico de US$ 80.000. O Ethereum recuava 1,2%, a US$ 2.231. A Solana subia 0,9% e a Ripple virou para alta de 1%, segundo dados da LSEG.

"Vamos ter de acompanhar o que acontece nas próximas 24 horas", disse Puckrin. Fonte: Dow Jones Newswires.



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