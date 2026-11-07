A- A+

paraguai Crise do Ueno: segundo grupo de correntistas começa a receber pagamentos do dinheiro retido Para receber os recursos, clientes do banco digital devem possuir conta em outra instituição bancária e não ter dívidas pendentes

O Banco Central do Paraguai (BCP) comunicou que teve início uma nova etapa de restituição dos valores aos clientes do Ueno Bank, contemplando o segundo grupo de depositantes, informa o jornal paraguaio ABC. Os pagamentos serão realizados com recursos do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), uma reserva financeira mantida pelo bc paraguaio para garantir que os clientes possam recuperar seus recursos em caso de encerramento das atividades de uma instituição bancárias.

Após a quebra do banco digital, o BC iniciou esta semana a restituição dos depósitos de clientes, entre les muitos brasileiros. Cerca de 262 mil pessoas ficaram para a segunda fase, mas a instituição assegurou que todos terão os recursos de volta.

O presidente interino do Banco Central do Paraguai, Pedro Acosta, informou que, entre quinta e sexta-feira, já foram realizadas transferências para 1.196.000 clientes do Ueno Bank, que tiveram seus recursos bloqueados nas contas após o fechamento da instituição nesta semana.

Acosta explicou que, no primeiro dia de pagamentos, na última quinta-feira, foram restituídos os valores aos clientes que mantinham entre 1 milhão e 10 milhões de guaranis em depósitos no Ueno Bank. Na sexta-feira, os recursos foram transferidos aos correntistas com saldos entre 10 milhões e 228,3 milhões de guaranis, limite máximo de cobertura do Fundo de Garantia de Depósitos.

Até o momento, diz o jornal ABC, o montante total transferido chega a 996 bilhões de guaranis, o equivalente a aproximadamente US$ 160 milhões.

Tire suas dúvidas abaixo:

Quem tem direito a receber os recursos nesta segunda etapa?

Estão incluídos nesta fase os clientes que possuem depósitos à vista superiores a 10 milhões de guaranis e de até 121,76 milhões de guaranis, a moeda local. Outro requisito é não ter dívidas com o Ueno Bank, seja por empréstimos, cartões de crédito ou qualquer outro tipo de serviço financeiro oferecido pela instituição.

O terceiro requisito é possuir uma conta ativa em outro banco ou instituição financeira do Paraguai. O pagamento não será realizado diretamente nos caixas de atendimento, mas depositado automaticamente na conta bancária indicada pelo beneficiário.

Dívidas e conta bancária podem impedir clientes de receber valores

A exigência de não possuir débitos junto ao banco é um dos critérios que pode gerar mais questionamentos entre os clientes. Mesmo quem tem depósitos dentro do limite estabelecido poderá ficar de fora desta etapa caso ainda tenha parcelas de empréstimos, faturas de cartão ou outras pendências financeiras com a instituição. A mesma restrição se aplica aos clientes que não possuem conta em outra instituição financeira.

Já está definido o calendário para os próximos pagamentos?

Os procedimentos para o pagamento aos demais grupos de depositantes serão divulgados em breve, por meio dos canais oficiais do Banco Central Paraguaio. Até o momento, porém, não há datas ou um cronograma estabelecido, o que prolonga a expectativa dos clientes que ainda aguardam o ressarcimento do valor retido.

A autoridade monetária esclareceu ainda que as informações disponíveis em seu site estão sendo atualizadas gradativamente, à medida que são inseridos os dados dos correntistas e das instituições bancárias e financeiras envolvidas.

Quem tiver depósito dólar vai receber na mesma moeda?

O Banco Central Paraguaio informou que os clientes que mantinham depósitos em dólares receberão os valores em moeda nacional. Segundo as autoridades locais, a legislação paraguaia determina que o pagamento seja feito em guaranis.

E os clientes que têm empréstimos?

Os clientes que possuem empréstimos junto ao Ueno bank também terão direito a participar do processo de restituição dos depósitos. No entanto, esses casos dependerão de uma etapa extra de verificação. Segundo o presidente do BC paraguaio, a inclusão desses correntistas não ocorreu na primeira lista porque é preciso verificar se existem parcelas em atraso.

Caso sejam identificadas dívidas vencidas, os valores correspondentes serão abatidos do montante a ser devolvido ao cliente.

De acordo com o BC paraguaio, a medida tem como objetivo garantir que os valores restituídos correspondam efetivamente aos saldos devidos aos clientes, após a análise de eventuais pendências financeiras. Quem possui empréstimos será incluído nas próximas listas de pagamento, à medida que as verificações forem concluídas.

Como ficarão as dívidas dos cartões de crédito?

As dívidas relacionadas aos cartões de crédito do Ueno Bank terão tratamento distinto daquele aplicado aos empréstimos tradicionais. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do BCP informou que a carteira de cartões será objeto de uma negociação em uma segunda etapa, envolvendo outra instituição financeira.

Por essa razão, esses débitos não farão parte das listas de empréstimos que serão processadas nos primeiros cinco dias. Acosta acrescentou que está previsto que toda a carteira de cartões de crédito seja negociada, em uma segunda etapa, com outra instituição financeira. Assim, com uma eventual transferência, outra instituição financeira poderá assumir a administração da carteira e, consequentemente, a gestão das obrigações ainda pendentes dos clientes.

Como saber em qual banco o dinheiro estará disponível?

O BCP disponibilizou, em seu site, uma ferramenta de consulta para que os clientes possam identificar em qual instituição financeira foram alocados para receber os valores de seus depósitos. De acordo com o presidente do BCP, a previsão inicial era comunicar a distribuição por e-mail. No entanto, o procedimento foi alterado porque muitos clientes não se lembravam dos endereços eletrônicos cadastrados, informa o ABC jornal.

Por meio da plataforma, será possível consultar o banco responsável pelo pagamento e os valores correspondentes aos depósitos. O responsável pela intervenção na instituição, Julio Cristaldo, orientou os depositantes a acompanhar atentamente os comunicados oficiais do BCP e dos bancos envolvidos. Ele também destacou a importância de seguir as recomendações de segurança para evitar golpes e tentativas de fraude.

A restituição seguirá de forma gradual, com a inclusão de novos grupos de beneficiários. Os clientes que não possuem contas em outras instituições financeiras deverão aguardar a definição do banco para receber os recursos. Já aqueles que têm empréstimos passarão por uma análise prévia de suas obrigações financeiras.

Para verificar em qual banco os valores estarão disponíveis, os clientes podem acessar um dos três endereços eletrônicos:

Entenda o caso

Na terça-feira, o banco fechou as portas e bloqueou o acesso às contas bancárias e aos investimentos dessas pessoas. O comércio do país parou. Muitas pessoas ficaram sem poder fazer pagamentos ou receber recursos. Faltou dinheiro para coisas básicas como pagar as compras do mercado ou a mensalidade da escola. Revoltados, os paraguaios foram protestar nas ruas de Assunção.

O episódio levou à prisão preventiva de oito executivos ou ex-executivos do banco e à renúncia do presidente e mais dois diretores da autoridade monetária, além de desencadear uma crise política: com a crise do banco digital, o presidente Santiago Peña renunciou ao cargo.

Na noite de sexta-feira, o Senado do Paraguai aprovou, por unanimidade, o impeachment de Peña. A decisão, na prática, afasta o ex-economista do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 47 anos, do cargo e suspende todas as garantias constitucionais às quais teria direito se tivesse concluído o mandato ou renunciado, como uma cadeira vitalícia no Senado e foro privilegiado. Após a votação no Senado, Peña foi preso devido à crise do Ueno Bank.

Veja também