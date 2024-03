A- A+

ARGENTINA Crise na Argentina: carro zero mais barato custa R$ 100 mil; compare preços e modelos Com a queda do dólar, os preços dos carros zero quilômetro no mercado local atingiram seu patamar mais alto dos últimos anos

A queda na cotação do dólar paralelo nos últimos dias na Argentina levou os preços dos carros zero quilômetro a um nível recorde nos últimos anos, quando medidos nessa moeda.



O mais barato do mercado em março passou a custar pouco mais de R$ 85 mil ao converter seu valor em pesos, e os demais variando entre R$ 95 mil e até R$ 115 mil. Se convertidos à taxa de câmbio oficial (a qual as montadoras utilizam), os valores são ainda mais altos, e o carro zero mais acessível do mercado hoje não é encontrado por menos de R$ 100 mil.

No último sábado, como resultado da queda na cotação da moeda, o jornal La Nacion apresentou em um artigo o panorama dos preços em dólares dos carros a partir da lista dos 10 modelos mais baratos de março. O cálculo do preço dos carros zero quilômetro é um ponto de referência constante para os potenciais compradores (que fazem suas contas com o dólar livre) e nos últimos meses voltou a ganhar destaque devido ao aumento de preços após a desvalorização de dezembro.

Uma maneira de medir em que nível estão os carros no mercado local é comparar quanto custam os mesmos modelos (ou, na ausência deles, o equivalente na oferta comercial da marca) no Brasil, principal parceiro comercial argentino dentro do Mercosul. Outro parâmetro da realidade do mercado local é levar em conta quanto valem em dólares os 10 modelos mais baratos nesse mesmo país, Chile e México, sem ignorar que existem diferenças tributárias e tarifárias entre todos os mercados.



Na Argentina, o carro zero mais acessível ficava anos atrás entre US$10 mil e US$12 mil. Hoje, ele está em US$17 mil. O mesmo fenômeno de encarecimento em dólares, um assunto quente nas redes sociais atualmente, é observado em outros setores como vestuário, eletrônicos e até alimentos.

Toyota Yaris Hatchback: R$ 86.435

Citroën C3: R$ 98.110

Fiat Cronos: R$ 101.865

Peugeot 208: R$ 103.705

Chevrolet Joy: R$ 103.955

Toyota Yaris Sedán: R$ 103.975

Chevrolet Onix: R$ 107.155

Volkswagen Polo Track: R$ 108.855

Renault Logan: R$ 113.040

Toyota Corolla: R$ 115.025

No Brasil, o carro zero mais barato no momento é o Fiat Mobi, um citycar que já não é vendido na Argentina. A versão de entrada Like, com motor 1.0, custa hoje cerca de US$14.500.

Fiat Mobi Like 1.0: R$ 72.500

Renault Kwid Zen 1.0: R$ 73.500

Citroën C3 Live 1.0: R$ 73.875

Fiat Argo 1.0: R$ 84.500

Hyundai HB20 Sense Plus 1.0: R$ 85.410

Renault Stepway Zen 1.0: R$ 85.495

Chevrolet Onix 1.0: R$ 87.195

Volkswagen Polo Track 1.0: R$ 89.055

Peugeot 208 Like 1.0: R$ 93.105

Fiat Cronos Drive 1.0: R$ 94.115

No caso do Chile, que possui uma economia com baixos impostos de importação e não fabrica carros (diferentemente da Argentina, Brasil e México), as marcas asiáticas lideram o mercado e os preços em dólares são mais baixos. O carro zero mais barato é o Suzuki New Alto, por cerca de US$8700. O dólar cotiza a 966 pesos chilenos.

Suzuki New Alto: R$ 43.500

Suzuki Nuevo Spresso: R$ 48.230

MG New MG3: R$ 53.425

Suzuki Celerio: R$ 53.945

Kia Morning: R$ 53.945

Dongfeng Aeolus Y3: R$ 54.980

Changan Alsvin: R$ 56.540

Chery Tiggo 2: R$ 57.060

Changan CS15: R$ 57.885

Kia Soluto: R$ 58.405

Quanto ao México - um polo produtor de carros voltado principalmente para a exportação para os Estados Unidos - para adquirir um carro zero é necessário desembolsar cerca de US$13.535, o preço do Renault Kwid (o carro mais barato). O dólar cotiza a 16,8 pesos mexicanos.

