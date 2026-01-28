A- A+

Tensão Crise no IBGE: gerente da área de publicações é exonerada após outras quatro baixas Afastamento ocorre após coordenadora responsável pela divulgação do PIB ter sido retirada de sua função, na semana passada, seguida de outros três gerentes que entregaram seus cargos

Mais uma gerente foi exonerada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE) nesta quarta-feira (28), informou um funcionário que preferiu não se identificar. A servidora Ana Raquel, que atuava há mais de 40 anos no órgão, teria sido retirada da Gerência de Sistematização de Conteúdos Informacionais (Gecoi), após quatro funcionários deixarem seus cargos na área de Contas Nacionais na semana passada.

Segundo a fonte, Ana Raquel deve ser substituída por um dos servidores recém-chegados na casa, cujo nome ainda não foi anunciado. A suspeita é de que a exoneração seria uma forma de retaliar a servidora, que teria denunciado, no ano passado, o uso da publicação Brasil em Números, do IBGE, para propaganda política.

O funcionário informou ainda que a exoneração teria sido comunicada em uma reunião que aconteceu na unidade localizada na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica a Gecoi, segmento responsável pelas publicações do instituto. Na reunião, a direção também teria anunciado a transferência do setor para uma unidade em Parada de Lucas, também no Rio.

O clima é de tensão no IBGE. Na semana passada, a pesquisadora Rebeca Palis foi afastada da coordenação das Contas Nacionais, como revelou a colunista do GLOBO Míriam Leitão. Faltando pouco mais de um mês para a divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto ( PIB) de 2025, um dos seus indicadores econômicos mais importantes, outros três servidores também deixaram seus cargos na área, que é a responsável pelos cálculos do PIB.

Entre eles está Cristiano Martins, gerente de Bens e Serviços do IBGE, que seria o substituto de Rebeca, mas pediu desligamento dos dois cargos em solidariedade à coordenadora, além de Claudia Dionísio, gerente das Contas Nacionais Trimestrais, e Amanda Tavares, gerente substituta da área.

As baixas podem afetar prazos de revisões e projetos em andamento, segundo funcionários, que temem novas exonerações.

Procurado, o IBGE ainda não confirmou a exoneração e não respondeu a pedidos de comentário até o momento da publicação.

