CrowdStrike e Magalu Cloud anunciam parceria e passam a oferecer plataforma de segurança
Iniciativa amplia o acesso à cibersegurança baseada em inteligência artificial (IA) para empresas brasileiras
A CrowdStrike e a Magalu Cloud anunciaram uma parceria para oferecer a plataforma de cibersegurança Falcon no marketplace da Magalu Cloud. A iniciativa amplia o acesso à cibersegurança baseada em inteligência artificial (IA) para empresas brasileiras, combinando dados de segurança, IA, automação e expertise para barrar violações.
A disponibilidade da plataforma simplifica a aquisição e o faturamento, ajudando as organizações a acelerar a implantação da proteção unificada e nativa do Falcon em endpoints, cargas de trabalho em nuvem, identidade, IA e dados.
O Chief Revenue Officer (CRO) da Magalu Cloud, Rodrigo Schiavini, destacou a importância da parceria firmada entre as empresas.
"Essa parceria com a CrowdStrike enriquece ainda mais o portfólio de soluções da Magalu Cloud. Nosso objetivo é sempre oferecer as melhores ferramentas para quem faz acontecer no Brasil", afirma.
O vice-Presidente da CrowdStrike na América do Sul, Jeferson Propheta, reforçou que a plataforma oferece uma segurança ainda maior para as empresas brasileiras.
"O mercado brasileiro está entre os mais visados por ataques cibernéticos, e a disponibilização da plataforma Falcon no marketplace da Magalu Cloud amplia o acesso à proteção de classe mundial para as empresas brasileiras. Essa parceria cria um caminho simples e escalável para que mais organizações se protejam em um cenário de ameaças cada vez mais sofisticado", explica.