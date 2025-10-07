A- A+

2025/2026 Temporada de cruzeiros deve trazer mais de 30 mil turistas a Pernambuco Segundo organização, cerca de 19 navios vão passar pelo Porto do Recife até abril de 2026

A temporada de cruzeiros 2025/2026, no Porto do Recife, promete movimentar o terminal marítimo nos próximos dias.

Aberta nessa segunda-feira (6), a fase foi marcada pela chegada do navio Scenic Eclipse, que transportou 80 passageiros e 181 tripulantes, que foram recebidos em uma operação conjunta do setor de turismo de Pernambuco.

Navio Scenic Eclipse, no Porto do Recife | Foto: Divulgação

De acordo com o porto, cerca de 30 mil turistas devem passar pela cidade. O navio veio de Cabo Verde e ainda na segunda seguiu para Salvador, capital da Bahia, por volta das 23h.

Uma conexão que liga o Recife a importantes rotas globais de turismo marítimo. A próxima parada da embarcação é no Rio de Janeiro.

Conforme diz o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, são esperados 19 cruzeiros e a capacidade dos navios que passarão pelo terminal neste ano é maior que os do ano passado.

O impacto desse fluxo vai além do turismo e movimenta setores como comércio, gastronomia, transporte, artesanato e serviços, gerando emprego e renda para a população local. A temporada de 2024 fechou com cerca de 26 mil visitantes.

"O início da temporada de cruzeiros representa muito mais do que a chegada de turistas. É uma oportunidade concreta de gerar emprego, renda e visibilidade para o Estado. O Porto do Recife tem um papel fundamental nesse processo, oferecendo estrutura e localização privilegiada no coração da cidade”, destaca Nery.

Próximas embarcações

Segundo a previsão do Porto do Recife, o próximo navio a passar pelo terminal é o Costa Favolosa, em 18 de novembro. Em seguida, vêm os navios Viking Jupiter e Costa Fascinosa, que devem chegar juntos ao Porto do Recife, em 21 de novembro.

A temporada de cruzeiros 2025/2026 conta com o trabalho conjunto do Porto do Recife com as secretarias de Turismo do Estado e de Defesa Social, Empetur, Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e Guarda Municipal, com intuito de garantir aos turistas maior conforto e segurança durante a passagem por Pernambuco. Essa etapa deve encerrar em 9 de abril, com a vinda do Seabourn Venturee.

Com informações da assessoria

