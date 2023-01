Números positivos: CSI Tech divulga balanço de 2022

A- A+

Braço tecnológico da CSI Participações, a CSI Tech encerrou o ano de 2022 com números positivos. Visando, cada vez mais, se modernizar nas ofertas, empresa que tem crescido 50% a cada ano. Em 2022, investiu cerca de R$ 12,5 milhões na compra de novos equipamentos para atender a demanda já existente. Com o aporte, a previsão é que a CSI chegue a R$ 37 milhões em faturamento este ano.

Há 24 anos atuando na área de tecnologia, a empresa ampliou sua cartela de clientes em mais de 400% nos últimos três anos, com a oferta do serviço de computador por assinatura e outras soluções customizadas para médias e grandes empresas, como o outsourcing de TI. Além disso, planeja para o ano de 2023 a construção de uma nova sede no Eusébio com 6 mil m².

Sobre a CSI

A CSI atua no mercado nacional desde 1999, nas áreas de locação de energia, equipamentos de audiovisual e tecnologia da informação. É considerada a maior e mais inovadora empresa do segmento nas regiões Norte e Nordeste, com atuação também no Sudeste, sendo reconhecida nacional e internacionalmente.

Em 2019, recebeu a certificação ISO 56.002 pelas melhores práticas de gestão da inovação, chancela internacional inédita no mundo para uma empresa de serviços. Nacionalmente, a empresa conquistou o Selo Verde, do Instituto Internacional Chico Mendes, por adotar as melhores práticas de sustentabilidade; e o Selo Ouro de Qualidade em Serviços, emitido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Ceará).

Em 2022, a CSI Participações conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW), que reconhece organizações com as melhores práticas em gestão de pessoas ao redor do mundo.

