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negócios CSN fecha acordo com chinesa Huaxin para venda da CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões Operação é anunciada 20 dias após venda de siderúrgica da CSN na Alemanha. Empresa tenta reduzir endividamento

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) firmou um acordo de exclusividade de dez dias com a chinesa Huaxin Building Materials para a venda da CSN Cimentos. O valor da operação ficou em R$ 12,7 bilhões, o que inclui o montante desembolsado pela compradora somado às dívidas da companhia.

Em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, a CSN informou que o prazo do acordo tem como objetivo a assinatura de documentos definitivos da venda, o que segundo a empresa deve acontecer "em duias".

"A Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa para aquisição da CSN Cimentos no âmbito do processo competitivo lançado em março de 2026", diz o documento.

A venda da CSN Cimentos é parte da estratégia da CSN para reduzir seu endividamento, que encerrou o segundo trimestre em R$ 42,13 bilhões em dívida líquida e alavancagem de 3,49 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização). O indicador mostra o quanto uma empresa depende de dívida para financiar suas operações: quanto mais elevado, maior o risco financeiro.

No início do mês, a CSN fechou um acordo vinculante de dez semanas para a vender sua siderúrgica Stahlwerk Thüringen (SWT), na Alemanha, para a espanhola Bipadosa S.L. O negócio é cotado em € 550 milhões (R$ 3 bilhões).

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