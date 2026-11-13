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Companhia Siderúrgica Nacional CSN reverte lucro e registra prejuízo líquido de R$ 1,247 bi no 3º trimestre No período, o Ebitda ajustado somou R$ 1,876 bilhão, o que representa uma queda de 43,5% na comparação anual

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 1,247 bilhão, revertendo lucro de R$ 76 milhões apurado em igual período do ano passado.

No período, o Ebitda ajustado somou R$ 1,876 bilhão, o que representa uma queda de 43,5% na comparação anual. Já a receita líquida atingiu R$ 10,486 bilhões, um recuo de 11,1% frente ao terceiro trimestre de 2025.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 1,361 bilhão, o que representa uma redução de 5,6% ante um ano. Esse resultado é consequência da menor atualização monetária das dívidas indexadas à inflação e do efeito positivo das operações de derivativos.

Segundo a empresa, o terceiro trimestre foi marcado por resultados mais fracos no segmento de mineração em razão da combinação de preços menores e aumento no custo de frete.

Adicionalmente, a sazonalidade negativa das vendas no mercado externo da siderurgia e o aumento nos custos de produção de cimentos também contribuíram para a piora da performance no trimestre.

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