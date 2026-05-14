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Internacional Cuba culpa EUA por 'tensa' crise energética Os Estados Unidos, por sua vez, alegam que a situação deve ser à má gestão econômica interna

Cuba acusou na quarta-feira (13) os Estados Unidos pela situação “particularmente tensa” de sua rede elétrica, afetada por longos atrasos, enquanto Washington voltou a oferecer uma ajuda de 100 milhões de dólares (501 milhões de reais) para a ilha.

O governo comunista afirma que a crise energética é consequência de um bloqueio petrolífero imposto pela administração de Donald Trump desde o início do ano.

Os Estados Unidos, por sua vez, alegam que a situação deve ser à má gestão econômica interna.

"É uma economia quebrada e disfuncional, e é impossível mudá-la. Eu gostaria que fosse diferente", disse o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, em declarações ao canal Fox News a bordo do Air Force One, quando viajava com o presidente Trump para a China.

"Daremos uma oportunidade a eles. Mas não acreditamos que vai acontecer", afirmou Rubio, cujos pais são de origem cubana. “Não acredito que possamos mudar o boato de Cuba enquanto estas pessoas estiverem à frente desse regime”.

As ligações entre Washington e Havana intensificaram-se nas últimas semanas, embora os dois países mantenham um diálogo. Em 10 de abril, foi realizada uma reunião diplomática de alto nível na capital cubana.

Em um comunicado, o Departamento de Estado reiterou nesta quarta-feira a oferta de ajuda a Cuba, impôs duras avaliações americanas desde 1962, sob a condição de que a Igreja Católica faça a distribuição.

Desde a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana e capturado pelas forças americanas em janeiro, Washington aplica uma política de pressão máxima sobre Cuba.

Trump assinou em janeiro um decreto que estabelece que a ilha, a 150 km da costa da Flórida, representa uma “ameaça excepcional” para os Estados Unidos, e ameaçou com represálias qualquer país que queira fornecer ou vender petróleo a Havana.

Protestos

Nos últimos dias, a situação do sistema de energia elétrica voltou a ser crítica nesse país de 9,6 milhões de habitantes, com pagamentos longos e uma produção de eletricidade mínima.

Segundo números oficiais elaborados pela AFP, 65% do território cubano ocorreram cortes simultâneos na terça-feira.

“Esse agravamento dramático tem uma única causa: o bloqueio energético genocida ao qual os EUA submetem nosso país, ameaçando com tarifas irracionais qualquer nação que nos forneça combustível”, denunciou o presidente Miguel Díaz-Canel no X.

Na quarta-feira, ofertas de pessoas, em sua maioria mulheres, algumas panelas, protestaram contra os intermináveis apagões em San Miguel del Padrón, um bairro periférico de Havana, relatou uma moradora à AFP.

Durante a noite, moradores de vários bairros da capital também bateram panelas para expressar o cansaço, segundo depoimentos ouvidos pela AFP. "Aendam as luzes", gritaram os moradores de Playa, um bairro na zona oeste da capital.

Desde o final de janeiro, apenas um petroleiro russo com 100 milhões de toneladas de petróleo bruto foi autorizado a atracar em Cuba, o que aliviou a crise de eletricidade em abril.

Mas essas reservas já “se esgotaram”, informou nesta quarta o ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, na televisão estatal.

“A situação é muito tensa, o calor continua aumentando, e o efeito do bloqueio está nos causando muito dano”, declarou.

Havana registra cortes de eletricidade que ultrapassam 19 horas diárias, enquanto em várias províncias os pagamentos se estendem por dias inteiros.

A produção de energia elétrica na ilha depende em grande parte de sete usinas termelétricas envelhecidas, que sofrem falhas frequentes ou precisam ser paralisadas para manutenção. O país produz cerca de 40 mil barris diários de petróleo pesado, destinados a essas usinas.

A elas se soma uma rede de geradores de emergência abastecidos com diesel importado e atualmente inoperantes por falta de combustível.

Para reduzir a sua dependência do petróleo, o governo cubano promove o desenvolvimento de energias renováveis, em particular a energia solar, com o apoio da China.

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