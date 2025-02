Cucaú, 134 anos de tradição, inovação e sustentabilidade

A- A+

Tradição, inovação e sustentabilidade são alguns dos pilares da Usina Cucaú, empresa secular localizada no município de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. Buscando valorizar os seus colaboradores, a Cucaú gera, atualmente, cinco mil empregos diretos e 15 mil indiretos. A empresa, referência no setor sucroenergético e com um grande legado firmado no Estado, está celebrando 134 anos de história.

Como diferenciais, combina eficiência operacional, respeito ao meio ambiente, responsabilidade social e investe constantemente na qualificação dos colaboradores e na inovação, garantindo um alto nível de competitividade no mercado.

Fundada em 1891 pela Companhia Geral de Melhoramentos, a Cucaú foi adquirida pelo empresário Armando de Queiroz Monteiro em 1943, iniciando a história da usina junto à família Monteiro, trajetória construída com trabalho, dedicação e comprometimento com o desenvolvimento da região.

Com o falecimento de Armando de Queiroz Monteiro em 1989, o legado da Cucaú foi repassado aos filhos Armando, Mucio e Rômulo. Entre os anos de 1960 e 1990, Armando Monteiro Filho, que já atuava com o pai, liderou e expandiu os negócios. Mucio e Rômulo também desempenharam um papel significativo na gestão.

Já no ano de 2000, o empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, filho de Armando Monteiro Filho, assumiu o controle acionário da usina e, a partir daí, criou o Grupo EQM. Além da Cucaú, integram o Grupo as usinas Utinga (Alagoas) e Estivas (Rio Grande do Norte), além do conglomerado da Folha de Pernambuco, que reúne jornal impresso, rádio e portal de notícias.

Orgulho

A Usina Cucaú se tornou uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Nordeste.

“O tamanho do orgulho que sinto pelas realizações ao longo dos 134 anos da Usina Cucaú é proporcional à responsabilidade que assumo desde 2000, quando adquiri o controle acionário da empresa, responsabilidade esta de manter a tradição, construir um legado, respeitar as pessoas e o meio ambiente e investir na inovação”, afirmou o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Usina faz diversos usos da tecnologia, como a adoção de bioinsumos para melhorar a disponibilidade nutricional Foto: Divulgação

A tradição de uma empresa secular e a inovação de uma usina em constante expansão estão atreladas à história da Cucaú.

“Penso que para entender melhor o presente e acreditar na construção do futuro, precisamos sempre valorizar a contribuição daqueles que vieram antes de nós. Julgo que este é um diferencial importante da Usina Cucaú. A inovação é fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio. Precisamos acompanhar a dinâmica do tempo e buscar novas soluções”, destacou.

A Cucaú não abre mão da tecnologia para avançar e oferecer produtos cada vez melhores.

De acordo com o vice-presidente do Grupo EQM, Marcos Henrique, a usina tem investido constantemente na área tecnológica, seja na parte agrícola, com máquinas que auxiliam o plantio e a colheita da cana-de-açúcar, seja nos setores de produção, com recursos em modernização dos equipamentos para a melhoria da eficiência industrial, a exemplo do filtro tipo prensa que aumenta a recuperação do açúcar, implantado este ano.

“A usina também tem investido em verticalizar o uso de seus produtos, como o resíduo da produção de etanol. A vinhaça hoje é enriquecida em uma fábrica e usada na fertirrigação, ganhando produtividade na lavoura e reduzindo gastos com adubos minerais. Além deste uso, em 2024, a Cucaú firmou uma parceria para produção de biometano a partir da vinhaça. Com isso, terá em seu portfólio mais um produto com o selo verde sem com isso retirar em nada as propriedades nutritivas da vinhaça para o canavial”, explicou o vice-presidente.

Tecnologia

O diretor agrícola do Grupo EQM, Heleno Barros, citou diversos usos da tecnologia na Cucaú, entre eles a adoção de bioinsumos para melhorar a disponibilidade nutricional, controle de pragas e doenças no canavial, sem uso de produtos químicos.

“Outro tema importante é o das pesquisas de melhoramento genético das variedades, nas quais buscamos desenvolver materiais mais produtivos, mais ricos, com maior resistência a pragas e doenças, e, como consequência direta, reduzir o uso de agroquímicos em seus controles. Este trabalho visa também obter materiais genéticos que facilitem a operação de colheita manual e mecanizada, em parceria com a Ridesa (Rede Interuniversitária para Desenvolvimento do Setor Sucroenergético)”, reforçou.

Comprometida com a preservação do meio ambiente, a Usina Cucaú também é destaque no que tange à sustentabilidade. O Grupo EQM, que tem mais de 14 programas ambientais, é detentor das maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) - unidades de conservação (UC) de domínio privado e preserva, protege e cuida de seis mil hectares de Mata Atlântica na usina.

A Cucaú tem a maior RPPN do Estado de Pernambuco: a Mata do Jaguarão, com 900,15 hectares.

Segundo a diretora de Marketing, Endomarketing e Eventos do Grupo EQM, Joanna Costa, a Cucaú promove trabalhos relevantes de educação ambiental nas escolas da região.

“Com mais de 6 mil hectares de Mata Atlântica preservada, a Usina Cucaú tem um papel fundamental na sustentabilidade. No nosso viveiro, além da produção de milhares de mudas para reflorestamento, realizamos encontros para reflexões sobre o meio ambiente, atuando de forma educativa”, lembrou Joanna.

Ainda segunda ela, são apresentadas, nesses encontros, as etapas de uma futura floresta e também é mostrado como a usina contribui na reestruturação da fauna com o plantio de espécies locais e como recicla materiais, reutilizando embalagens descartáveis que antes seriam enviados para aterro sanitário.

Mata do Jaguarão é a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Estado de Pernambuco Foto: Ed Machado/Arquivo Folha de Pernambuco

Iniciativas

Segundo a diretora de Meio Ambiente e ESG do Grupo EQM, Cláudia Dantas, o Grupo investe em iniciativas que reduzem impactos ambientais e promovem um desenvolvimento mais equilibrado.

“O Grupo EQM entende que a sustentabilidade não é apenas uma responsabilidade ambiental, mas também uma estratégia essencial para garantir a longevidade dos negócios e o bem-estar das comunidades onde atua”, destacou.

Além das práticas sustentáveis na Usina Cucaú, o Grupo mantém mais três RPPNs destinadas à conservação da biodiversidade.

“O Grupo também desenvolve projetos de reintrodução de espécies ameaçadas e adota medidas para eficiência energética e redução da pegada de carbono. Outro exemplo é o aproveitamento do bagaço da cana para cogeração de energia, tornando o processo produtivo mais sustentável”, reforçou Cláudia.



Pertencimento

A usina movimenta a economia dos municípios do seu entorno, beneficiando pequenos produtores, prestadores de serviço e o comércio local.

“Como uma das principais em operação, sua produção de açúcar e etanol fortalece a economia, impulsiona a agricultura e fomenta o desenvolvimento da região”, reiterou Cláudia Dantas.

Para Joanna Costa, devido ao ambiente de acolhimento e integração da Cucaú, os colaboradores nutrem um sentimento de pertencimento.

“A usina acolhe e é motivo de muito orgulho para a região, além de ser uma grande geradora de empregos”, acrescentou Joanna.

