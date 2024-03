Cuidado com os golpes nas transações imobiliárias

A- A+

Quem nunca se deparou com uma proposta irrecusável para compra ou aluguel de um imóvel? Ao navegar pelas redes sociais, é frequente deparar-se com anúncios que chamam a nossa atenção, seja pelos preços favoráveis ou por oferecer muitos benefícios.

O que muita gente não sabe é que por trás dessas ofertas, há indivíduos mal intencionados prontos para aplicar golpes e tirar proveito de compradores ou locatários desavisados.

O golpe imobiliário é uma prática criminosa em que golpistas tentam enganar pessoas, geralmente de forma online e por meio de técnicas variadas.

As principais são a falsificação de documentos, a venda de propriedades que não são do vendedor, os anúncios enganosos e as promessas falsas de altos retornos financeiros. Eles criam anúncios fakes, com preços abaixo do mercado ou atrativos que chamam a atenção, e assim conseguem atrair suas vítimas.

Aumento

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 revelam que o número de estelionatos no País mais que quadruplicou nos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, em um ano, foram registrados mais de 1 milhão de casos — sendo 200 mil praticados em meios digitais.

Por isso, na hora da procura até chegar efetivamente na compra do imóvel, é essencial agir com cautela. Assim, você evita cair em golpes e não transforma o sonho da casa própria em um pesadelo.

Cautela

A analista de departamento pessoal Vitória Maria Tabosa (22) adquiriu o seu primeiro imóvel recentemente e ser enganada era um dos seus maiores receios. Por ser inexperiente no assunto de aquisições de bens, ela escolheu priorizar anúncios nos quais pudesse entrar em contato diretamente com o proprietário.

“O que eu mais temia era fornecer meus dados, porque antes disso, eu sempre quis visitar, né? Ver todas as questões burocráticas e tudo mais. Então, o que me fez ter confiança na imobiliária foi que eles respeitaram tudo no meu tempo”, explicou Vitória.

Quem também estava ligada nos detalhes na hora de comprar o seu imóvel, foi a analista de sistemas Alanna Souza (36). Ela relatou que, apesar de não ter dado a devida atenção para o trâmite burocrático, sempre esteve com os olhares atentos para especificidades que podem fazer a diferença na hora de cair ou não em uma venda enganosa.

“Quando olhava os anúncios online, tentava observar se eram recentes e se tinham fotos que realmente permitiam entender o ambiente. Quando entrava em contato com os corretores, pesquisava se a corretora existia”, disse. Assim como Vitória, a analista informou que manter o contato com os proprietários do apartamento também facilitou e deu mais segurança no processo.

Risco

Mas nem todo mundo consegue experiências tão proveitosas quanto elas. Foi o caso do empresário Marcos Celerino da Silva (31), que teve a oportunidade de comprar um imóvel de vários herdeiros, e no meio do processo, descobriu que a propriedade na verdade pertencia ao Governo Federal.

O investimento seria de R$ 2,2 milhões, e todo o valor acabaria sendo perdido caso não tivesse contratado um advogado especialista para cuidar das tramitações.

Segundo ele, toda a negociação estava fluindo e só faltavam assinar os papéis para “cumprir o negócio”. Mesmo com todas as documentações corretas, e todo o processo do cartório ter dado certo, por se tratar de um imóvel de valor elevado, ele optou por recorrer a um advogado antes de finalizar a compra.

“Ele (o advogado) procurou informações de 40, 50 anos atrás, e no fim, descobriu que a propriedade pertencia ao Governo. Hoje, o imóvel foi invadido e eu teria perdido todo o dinheiro e também a propriedade. Isso tudo serviu para que eu aprendesse que não adianta comprar um imóvel sem assessoria especializada”, relatou o empresário.

Seja para investimento, adquirir a primeira casa ou dar entrada em um apartamento, operações que incluem propriedades costumam ser uma decisão importante, já que normalmente envolve uma quantia grande de dinheiro. Prevenir-se e ficar informado sobre esses golpes pode salvar você de uma grande dor de cabeça, especialmente no aspecto financeiro.

Experiência

Contudo, nem sempre é fácil identificar um golpe imobiliário. Afinal, os golpistas têm experiência em convencer as vítimas a investir em propriedades falsas, entregar grandes quantidades de dinheiro e fornecer informações pessoais.

O advogado Augusto Lócio, especialista em direito imobiliário e diretor jurídico do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Pernambuco (Sindimóveis-PE), orienta que, diante de tantas informações e documentos importantes, as pessoas que estão comprando ou vendendo um imóvel precisam estar bem atentas quando forem realizar uma transação imobiliária, seja ela qual for.

Ele faz um alerta para sinais que podem indicar um possível golpe. Um dos principais é encontrar um valor muito abaixo do mercado, o que pode indicar uma tentativa de fraude. Ficar atento a negativas ou demoras na entrega de documentos também é importante, porque pode indicar falta de transparência por parte do vendedor. A ausência de certidões atualizadas também pode ser um indício de irregularidade na transação.

Especialistas

Outro ponto a ser observado é a necessidade de um pagamento inicial sem a presença de um contrato ou especialista do setor. “Essa pressa de querer que você faça o pagamento para garantir logo o imóvel é um perigo”, afirmou Lócio.

Evitar uma possível visita à propriedade e preferir realizar todo o processo de forma online também pode ser arriscado, pois limita a capacidade de avaliar a propriedade e verificar sua legitimidade. “Esteja assessorado por um advogado ou corretor de imóveis, para que não seja vítima de informações falsas”, aconselha o advogado.

