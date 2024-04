'Cumprimentamos Haddad com todo nosso apoio à meta fiscal', afirma Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, demonstrou apoio nesta quarta-feira, 3, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O chefe da equipe econômica sofreu um revés nesta semana com a derrubada da reoneração da previdência dos municípios pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

"Cumprimentamos Haddad com todo nosso apoio à meta fiscal", disse Alckmin.

Ele falou a jornalistas no Palácio do Planalto ao lado de Haddad depois de uma reunião sobre a depreciação acelerada e sobre um possível novo programa para incentivar pequenos exportadores.

Alckmin disse que é possível ter o projeto da depreciação acelerada em "poucas semanas".

O projeto encurta de 15 anos para dois anos o prazo de depreciação de maquinário para facilitar a troca dos equipamentos pelos empresários. Seriam R$ 1,7 bilhão em 2024 e mais R$ 1,7 bilhão no ano que vem.

De acordo com o vice-presidente, o governo não está abrindo mão de recursos porque essas renúncias aconteceriam de qualquer forma ao longo dos anos, ainda que mais devagar.