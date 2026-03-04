Qua, 04 de Março

VORCARO PRESO

Cunhado de Vorcaro e alvo de operação, Fabiano Zettel se entrega à PF em SP

Prisão de ambos foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF

Fabiano Zettel prega na Igreja Bola de Neve, em Belo Horizonte Fabiano Zettel prega na Igreja Bola de Neve, em Belo Horizonte  - Foto: Reprodução / Youtube

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, se entregou à Polícia Federal de São Paulo nesta quarta-feira (4).

A informação foi confirmada pelo advogado Juliano Brasileiro, que defende Zettel.

"Tendo tomado conhecimento da deflagração da 3ª Fase da Operação Complience Zero, a defesa de Fabiano Campos Zettel informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades", afirmou, em nota.

Assim como Vorcaro, Zettel foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A decisão de detenção ocorreu devido a trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. Foi um pedido de prisão preventiva feito pela PF. De acordo com o colunista Lauro Jardim, Vorcaro integrava um grupo de mensagens batizado de "A turma" em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários.

Quem é Fabiano Zettel?
Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. A PF avalia que, pela proximidade com o banqueiro, ele possa ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master.

Zettel também é advogado e pastor. Integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente é ligado à Igreja da Batista da Lagoinha. Além disso, é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity voltado a investimentos no setor de wellness (bem-estar).

Nas redes sociais, ele define a companhia como o "primeiro e maior veículo de investimentos" do segmento no país. No Instagram, seu perfil é privado apenas para seguidores.

Os negócios de Fabiano Zettel
A Moriah Asset foi criada em 2023 e tem sede no Itaim Bibi, bairro nobre da cidade de São Paulo. A matriz fica localizada num complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, onde também fica a Viking, empresa do qual Vorcaro é sócio.

Por meio do fundo, Zettel tem participações em empresas como o Grupo Frutaria, dono das marcas Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar.

Os investimentos incluem ainda academias de luxo — como a Les Cinq (cuja mensalidade pode chegar a R$ 3,4 mil) e negócios de alimentos funcionais (como os da marca Desinchá), além de chocolates nutritivos, energéticos naturais e produtos fitness congelados.

O maior aporte até então — da ordem de R$ 120 milhões — foi feito na Oakberry, marca de açaí, famosa pela versão orgânica da iguaria amazônica. O portfólio da Moriah vale, pelo menos, R$ 1,86 bilhão, segundo reportagem da Bloomberg Línea, publicada em maio do ano passado.

Em 2024, a empresa investiu na Norte Media, dona da Guday, marca da influenciadora Manuela Cit, que vende creatina em formato de goma. A lista conta ainda com a marca de moda fitness Army e os suplementos da Super Nutrition.

Principal doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro
De acordo com o colunista Lauro Jardim, Zettel era muito próximo de Vorcaro. Atuava na sombra dele, em negócios nos quais o banqueiro preferia não aparecer.

Ele foi, por exemplo, foi o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022, ao governo de São Paulo e à Presidência, respectivamente, ainda de acordo com o colunista. Desembolsou R$ 2 milhões para Tarcísio e R$ 3 milhões para Bolsonaro.

