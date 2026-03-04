Cunhado de Vorcaro e alvo de operação, Fabiano Zettel se entrega à PF em SP
Prisão de ambos foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF
O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, se entregou à Polícia Federal de São Paulo nesta quarta-feira (4).
A informação foi confirmada pelo advogado Juliano Brasileiro, que defende Zettel.
"Tendo tomado conhecimento da deflagração da 3ª Fase da Operação Complience Zero, a defesa de Fabiano Campos Zettel informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades", afirmou, em nota.
Assim como Vorcaro, Zettel foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A decisão de detenção ocorreu devido a trocas de mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro. Foi um pedido de prisão preventiva feito pela PF. De acordo com o colunista Lauro Jardim, Vorcaro integrava um grupo de mensagens batizado de "A turma" em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários.
Quem é Fabiano Zettel?
Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. A PF avalia que, pela proximidade com o banqueiro, ele possa ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master.
Zettel também é advogado e pastor. Integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente é ligado à Igreja da Batista da Lagoinha. Além disso, é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity voltado a investimentos no setor de wellness (bem-estar).
Nas redes sociais, ele define a companhia como o "primeiro e maior veículo de investimentos" do segmento no país. No Instagram, seu perfil é privado apenas para seguidores.
Os negócios de Fabiano Zettel
A Moriah Asset foi criada em 2023 e tem sede no Itaim Bibi, bairro nobre da cidade de São Paulo. A matriz fica localizada num complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, onde também fica a Viking, empresa do qual Vorcaro é sócio.
Por meio do fundo, Zettel tem participações em empresas como o Grupo Frutaria, dono das marcas Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar.
Os investimentos incluem ainda academias de luxo — como a Les Cinq (cuja mensalidade pode chegar a R$ 3,4 mil) e negócios de alimentos funcionais (como os da marca Desinchá), além de chocolates nutritivos, energéticos naturais e produtos fitness congelados.
O maior aporte até então — da ordem de R$ 120 milhões — foi feito na Oakberry, marca de açaí, famosa pela versão orgânica da iguaria amazônica. O portfólio da Moriah vale, pelo menos, R$ 1,86 bilhão, segundo reportagem da Bloomberg Línea, publicada em maio do ano passado.
Em 2024, a empresa investiu na Norte Media, dona da Guday, marca da influenciadora Manuela Cit, que vende creatina em formato de goma. A lista conta ainda com a marca de moda fitness Army e os suplementos da Super Nutrition.
Principal doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro
De acordo com o colunista Lauro Jardim, Zettel era muito próximo de Vorcaro. Atuava na sombra dele, em negócios nos quais o banqueiro preferia não aparecer.
Ele foi, por exemplo, foi o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022, ao governo de São Paulo e à Presidência, respectivamente, ainda de acordo com o colunista. Desembolsou R$ 2 milhões para Tarcísio e R$ 3 milhões para Bolsonaro.