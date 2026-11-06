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BANCO MASTER Cunhado de Vorcaro presta depoimento à PF e diz que executava pagamentos para ex-banqueiro Empresário negou envolvimento com a 'Turma', grupo apontado pela Polícia Federal como o braço armado da organização criminosa supostamente liderada por Vorcaro

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira no âmbito da investigação envolvendo as fraudes financeiras do Banco Master.



Homem de confiança do ex-dono do Master, Zettel confirmou que fazia pagamentos por ordem de Vorcaro, mas sem questioná-los. De outro lado, o empresário negou envolvimento com a 'Turma', grupo apontado pela Polícia Federal como o braço armado da organização criminosa supostamente liderada por Vorcaro.

O depoimento foi marcado inicialmente para o último dia 21, mas acabou cancelado. O procedimento realizado nesta tarde durou cerca de 50 minutos, segundo interlocutores. Durante o depoimento, Zettel ainda reforçou o pedido para que sua prisão preventiva fosse revogada.

No entanto, no final da tarde, o presidente do STF, Edson Fachin, negou revogar a prisão preventiva. Segundo o ministro, a prisão do advogado, apontado como suposto operador de Vorcaro, segue "adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal".





O presidente do STF acolheu parecer da Procuradoria-Geral da República. O órgão argumentou que, se colocado em liberdade, o cunhado de Vorcaro poderia comprometer a colheita de provas e voltar a praticar crimes.

Ao analisar o caso, Fachin destacou os indícios concretos sobre a "posição de destaque" de Zettel no grupo investigado na Operação Compliance Zero. "Os fundamentos são coesos e específicos quando delimitam, com base em evidências indiciárias, os atos de gestão atribuídos a Fabiano Zettel", afirmou o ministro.

Como O Globo mostrou em março, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que Zettel movimentou em sete meses R$ 99,2 milhões, montante "incompatível com a capacidade financeira". O volume representa, em média, R$ 14,1 milhões em transações a cada 30 dias, valor mais de duzentas vezes superior à renda de R$ 66 mil mensais declarada por ele.

O relatório mapeou R$ 49,9 milhões que entraram na conta e R$ 49,3 milhões em débitos entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O órgão afirma ainda que o perfil da movimentação indica que a conta "aparentemente" foi usada para o "trânsito de recursos de terceiros". O mecanismo reforça, segundo investigadores, a suspeita sobre a atuação de Zettel como operador financeiro de Vorcaro.

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