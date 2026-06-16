Cúpula do G-7 altera rotina dos Alpes; Ucrânia é o foco das reuniões desta terça, 16
Encontro de líderes tem irritado alguns moradores locais que reclamam das limitações de deslocamentos
Entre o Lago Léman, que separa a Suíça da França, e estações de esqui, os líderes das sete maiores economias do mundo se reúnem em Évian-les-Bains, cidade nos Alpes Franceses, onde ocorre a cúpula do G7. A cidade parece sitiada por um reforçado esquema de segurança que atinge todas as cidades ao redor. Os impactos atravessam a fronteira e chegam à cidade suíça de Genebra, onde o trânsito está limitado e manifestantes protestam.
A cúpula começou nesta segunda-feira, 15, e se estende até quarta, 17, com a participação dos líderes da Alemanha, do Reino Unido, do Canadá, da França, da Itália, do Japão e dos Estados Unidos, junto de líderes convidados de outros países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado em fevereiro pela presidência francesa, mas só aceitou o convite no início deste mês. Ele chegou à cidade turística na segunda e já se reuniu com Emmanuel Macron e o presidente da Suíça, Guy Parmelin
Nesta terça (16), o petista tem duas reuniões bilaterais previstas. Com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e com os líderes da União Europeia, Ursula Von der Leyen e António Costa, com quem há a expectativa de tratar do banimento da carne brasileiro dos países do bloco. Um encontro com o americano Donald Trump já foi considerado difícil pelo governo.
O encontro de líderes tem irritado alguns moradores locais que reclamam das limitações de deslocamentos. Os presidentes e premiês estão hospedados no Hotel Royal, onde estão concentrados os eventos da cúpula. Ao redor, poucos jornalistas têm acesso, com a circulação limitada a imprensas oficiais dos países membros e convidados.
Évian-les-Bains, Publier, Le Gets e Morzine parecem vazias com as restrições. Moradores só circulam de carro com um passe especial. Os ônibus locais estão restritos. Corredores matinais e pessoas passeando com seus cachorros estão convivendo com comboios oficiais cruzando de uma cidade para outra, às vezes parando o trânsito a depender da importância da comitiva. A passagem de Volodmir Zelenski nesta terça perturbou a circulação de Évian, conhecida pela água mineral, mundialmente famosa.
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Protestos
Na véspera do fórum, cerca de 20 mil pessoas marcharam sob um forte esquema de segurança pelas ruas da capital suíça, convocadas pela coalizão No-G7, entoando palavras de ordem anticapitalistas, pró-palestinas, feministas e em defesa da ação climática.
Embora a manifestação tenha começado de forma pacífica, ela começou a sair do controle no final da tarde. Moradores de Genebra lamentaram. "Há várias vidraças quebradas, mesmo com os tapumes. E nós não temos nada a ver, é lá na França o evento", lamentou um morador vizinho ao aeroporto internacional de Genebra.
Pequenos grupos de manifestantes - muitos vestidos de preto e com o rosto coberto - lançaram garrafas, pedras, pedaços de concreto e rojões contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo. Vários edifícios também foram atacados, entre eles os escritórios da PricewaterhouseCoopers e a sede da União Internacional de Telecomunicações.
Zelenski é recebido na cúpula
O ucraniano Volodmir Zelenski foi recebido por Macron nesta terça antes de uma sessão de trabalho matinal com os líderes do G7 para discutir a guerra na Ucrânia. Intitulada "Construindo a paz e a segurança para a Ucrânia e a Europa" a reunião com o ucraniano começou às 10h locais (5h do Brasil) e durou mais de uma hora.
Donald Trump chegou atrasado para a reunião e não cumprimentou Zelenski, que foi recebido com um abraço do secretário de Estado Marco Rubio no corredor. O ucraniano foi recebido calorosamente, com muitos abraços e beijos, pelos outros líderes do G7.
Embora o subtexto desta cúpula seja que a Europa está cada vez mais se preparando para um futuro com um parceiro menos confiável como os Estados Unidos, Trump e Zelenski sentaram-se em lados opostos de Macron à mesa, indicando que o objetivo da sessão de trabalho é, pelo menos, manter os EUA engajados.
As negociações com a Ucrânia acontecem logo após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um acordo para encerrar a guerra de três meses e meio entre os EUA e o Irã. Trump disse ter tido boas conversas no domingo com Zelenski e Putin ."Agora que isso (o Irã) acabou, vamos nos concentrar nisso", disse ele na cúpula do G7.
Nas últimas semanas, o conflito com o Irã ofuscou a guerra na Ucrânia, iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin. Macron afirmou que buscará persuadir Trump a continuar apoiando a Ucrânia e a aumentar a pressão sobre a Rússia para que esta ajude a alcançar um acordo de paz.
Horas antes do início da cúpula do G7, a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis contra as maiores cidades da Ucrânia, num ataque que matou 11 pessoas e incendiou um importante local religioso.
Nesta terça, os líderes do Grupo dos Sete recebem os países convidados, incluindo o Brasil. Haverá uma foto dos líderes do chamado G7 ampliado.