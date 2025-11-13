Cúpula do INSS, ex-ministro são alvos da nova operação sobre os descontos indevidos de aposentados

A- A+

A Polícia Federal mirou na cúpula do Instituto Nacional do Seguro Social e em dirigentes e empresários ligados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) na nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira.

Entre os alvos de mandados de prisão estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto; o diretor da Conafer Tiago Abraão Ferreira Lopes; o contador da Conafer Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior; e o empresário Cícero Marcelino de Souza Santos, que prestava serviços à entidade.

Além deles, também foi alvo de um novo mandado de prisão o lobista Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como "Careca do INSS". Ele já se encontra preso no Complexo da Papuda, em Brasília.

