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Inteligência artificial Curso aborda a sobrevivência e o crescimento dos negócios na era digital Especialista leva capacitações e mostra como internet, redes sociais e IA impactam negócios.

A inteligência artificial já faz parte da rotina de quem empreende, impactando vendas, produtividade e competitividade. Nesse cenário, o especialista pernambucano Felipe Pereira amplia sua agenda de capacitações para cidades da Região Metropolitana do Recife, como Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, incentivando o uso estratégico da internet, das redes sociais e da IA nos negócios.

Dados recentes mostram a força do digital: quase todas as empresas usam internet, a maioria está nas redes sociais e muitas já vendem online, principalmente por aplicativos de mensagem. As capacitações têm foco prático, ensinando como usar a IA e o marketing digital para criar conteúdo, automatizar tarefas, melhorar a comunicação e aumentar as vendas, tornando a tecnologia mais acessível para pequenos empreendedores.

É nesse ponto que Felipe Pereira aparece como fonte e agregador do assunto.

,“A inteligência artificial já está nas mãos de todos, mas nem todo mundo sabe usá-la de forma estratégica”, afirma.

A declaração resume a proposta dos encontros: mostrar como a IA pode ser aplicada na prática para criar conteúdo, estruturar campanhas, organizar propostas comerciais, automatizar tarefas e melhorar a comunicação com clientes. A intenção é tirar a tecnologia do campo da curiosidade e levá-la para a rotina de vendas.

Nos cursos, o foco recai sobre o uso prático dessas ferramentas para redes sociais, campanhas, anúncios, conteúdo e processos de relacionamento com clientes. O ponto central não é apenas ensinar plataformas, mas mostrar como elas podem ser incorporadas ao dia a dia de quem precisa vender mais em um ambiente cada vez mais competitivo.

Agenda

No Recife, o Curso Expresso será realizado em 15 de abril, às 19h, na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, no Sebrae Recife. Em Igarassu, a capacitação ocorre em 16 de abril, também às 19h, no CTEN Saramandaia, localizado na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, 220. A programação segue no dia 22, com nova edição no Recife, e no dia 23, em Paulista, na Faculdade FASUP, situada na Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 3580, Janga. O ingresso social custa R$ 35,00 mais 1 quilo de alimento não perecível. A agenda inclui ainda edições em Jaboatão dos Guararapes, no dia 5 de maio.

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