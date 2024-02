A- A+

EDUCAÇÃO Curso de Defensoras e Defensores Populares está com inscrições abertas O processo seletivo busca candidatos da comunidade e agentes públicos para ingresso no curso

O curso de Defensoras e Defensores Populares, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e a Defensoria Pública da União, está com inscrições abertas até 17 de março.

O processo seletivo busca candidatos da comunidade e agentes públicos para ingresso no curso. As inscrições poderão ser feitas por meio do link: https://forms.gle/BcxgSaMw4fRskrbz9.

As aulas ocorrerão às quartas-feiras, a partir do dia 3 de abril, das 19h às 22h, de forma presencial no Centro Comunitário da Paz (COMPAZ) Paulo Freire, localizado na UR-01, Ibura, Recife. Além disso, seis atividades práticas ocorrerão no período diurno em horários a serem definidos.

As aulas serão ministradas para as lideranças comunitárias e agentes públicos que atuam garantindo os direitos da população. Cerca de 45 vagas estão sendo oferecidas e a formação possui carga horária de 70 horas. Serão abordados temas como direitos humanos, resolução de conflitos, direito à moradia, proteção e defesa da mulher, entre outros.

Logo após a formação, Defensoras e Defensores Populares estão aptos para identificar violações de direitos e promover os encaminhamentos, sabendo quais instituições poderão ser acionadas e como elas podem efetivar esse direito, tornando-se, assim, referência em seus espaços de atuação.

