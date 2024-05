Curso gratuito de precificação é oportunidade para empreendedores

A- A+

Pôr o preço certo em produtos pode ser decisivo para o sucesso de um negócio, e devem ser considerados nesse ato os custos, as despesas fixas e variáveis, margem de contribuição e até o lucro. Empreendedores têm a oportunidade apredender a como precificar de forma correta os seus produtos de forma online e gratuita.

Com o objetivo de ajudar microempreendedores de todo o País no processo de precificação, o Instituto Assaí, em parceria com o Sebrae promove o curso "Como formar o preço certo para o seu negócio", que será ministrado nesta terça-feira (28), pelo Youtube. A aula vai trazer informações sobre o conceito de custo, despesas, margem de contribuição, investimento, entre outros pontos importantes para precificar produtos.

As inscrições vão até hoje (27), por meio do site do programa Academia Assaí, disponível em: https://academiaassai.com.br/eventos/cursos/como-formar-o-pre%C3%A7o-certo-para-o-seu-neg%C3%B3cio

