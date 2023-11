Cursos gratuitos capacitam produtores na área de gestão

A- A+

Para alavancar o desenvolvi­mento do agronegócio em todo o Brasil, diversas instituições apostam em promover cursos superiores, de capacitação e técnicos para a formação dos profissionais e gestores da área. Esse diferencial, além de potencializar o currículo, pode ser o responsável por semear frutos a longo prazo.

Os resultados podem incrementar o desempenho já significativo. De acordo com a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem), a agropecuária teve um crescimento de 6,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de janeiro a dezembro de 2022. No total, o PIB de Pernambuco alcançou R$ 254,9 bilhões.

Senar Pernambuco

O Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Pernambuco, ligado à Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), por exemplo, oferta capacitações gratuitas em formação profissional rural e promoção social, além dos cursos técnicos em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia, em cinco polos, nos municípios do Recife, Machados, Bezerros, Garanhuns e Petrolina.

O Senar também executa e administra, em âmbito estadual, quatro graduações e dois cursos de pós-graduação, ambos da Faculdade CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), além do Programa CNA Jovem.

Atualmente, a Faculdade CNA está com dois novos cursos de pós-graduação no Polo Recife com inscrições abertas até hoje (30). São eles: Liderança e Gestão Estratégica no Agronegócio e Gestão e Sustentabilidade no Agronegócio.

Os cursos têm duração de um ano e estão divididos em 12 módulos com aulas no período noturno, sendo 100% on-line.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Faculdade CNA (faculdade.cnabrasil.org.br) e apresentar a documentação para matrícula (diploma e histórico de graduação, CPF, RG, certidão de nascimento e comprovante de residência).

De acordo com a coordenadora de Treinamento do Senar-PE, Crissanny Oliveira, os cursos são fundamentais para capacitar os profissionais, promover a gestão eficiente do setor e impulsionar o crescimento sustentável do agronegócio.

“Os cursos de pós-graduação desempenham um papel muito importante, um papel crucial na formação de profissionais, que se tornam altamente qualificados para atender as demandas do mercado que está em constante evolução no setor do agronegócio”, afirmou Crissanny.

Além dos dois novos cursos de pós-graduação, a Faculdade CNA oferta quatro graduações na modalidade EAD (Educação a Distância) no Polo Recife.

Os interessados podem escolher entre Gestão do Agronegócio, com duração de três anos; Gestão Ambiental; Gestão de Recursos Humanos ou Processos Gerenciais. Esses três últimos têm duração de dois anos.

O Senar-PE também oferta mais de 100 capacitações gratuitas no Estado.

“Esses cursos têm o objetivo de qualificar os profissionais rurais em Pernambuco, além de permitir que os produtores e trabalhadores rurais adquiram novas habilidades e conhecimentos. Essa é uma iniciativa que é essencial para o crescimento econômico do Estado de Pernambuco.

Os cursos abrangem temas como agricultura, pecuária, gestão rural, empreendedorismo, agroindústria, promoção social, entre outros”, comentou a coordenadora. Os interessados podem obter mais informações sobre inscrições e cursos oferecidos pelo Senar Pernambuco no site da instituição (senar-pe.com.br) ou pelo telefone (81) 3312-8966.

Sebrae Pernambuco

Já o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Pernambuco também é um aliado para o desenvolvimento dos produtores rurais, a partir de cursos básicos e avançados, além de consultorias específicas.

As formações passam pelas áreas de comercialização, gestão financeira, gestão de propriedade, produtividade e inovação, entre outros aspectos.

“A gente atua desde os pequenos, com esses cursos mais simples, palestras, oficinas, como avançando um pouco para o produtor que já está mais estruturado, com consultorias mais específicas nessas áreas”, disse a gestora de Projeto do Agronegócio na Unidade Sertão do São Francisco do Sebrae-PE, Laianne Macedo.

O papel principal do Sebrae é o auxílio e a capacitação na área da gestão, porém, a instituição não se limita a essa área. “A gente entra também muito na área de inovação dos processos, e promoção do acesso também ao mercado. Na realidade, a gente tem trabalhado muito com essa questão de conexão, o que a gente não faz, conectamos quem faz. Nós trabalhamos muito em parceria com outras entidades e outras instituições, porque nosso propósito é o desenvolvimento do território”, pontuou a gestora.

Entre os programas oferecidos pela instituição, está o ALI Rural, com o intuito de fomentar a inovação rural com melhorias nos processos produtivos, redução de custos, controles gerenciais, marketing e vendas, entre outros aspectos.

O acompanhamento, a partir do programa, é gratuito, e acontece em todo o Estado.

Para mais informações, o Sebrae conta com um site voltado exclusivamente para o setor do agronegócio. Na plataforma, os produtores podem ter acesso a materiais e contatos dos analistas que atendem o setor. No site estão detalhes dos cursos e consultorias disponíveis. O Sebrae também disponibiliza o número 0800 570 0800 para atender os interessados, além das redes sociais.

