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Mercado Financeiro

Curva de juros inclina com avanço do petróleo por EUA-Irã

Às 9h10 desta quinta-feira, 21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,095%, de 14,057%, e o de janeiro de 2029 avançava para 14,005%, de 13,912% no ajuste anterior

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Curva de juros inclina com avanço do petróleo por EUA-IrãCurva de juros inclina com avanço do petróleo por EUA-Irã - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os juros futuros avançam, especialmente os longos, trazendo inclinação na curva, em sintonia com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries diante das incertezas sobre a possibilidade de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. A alta do petróleo eleva os temores com inflação diante do choque de energia.

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Às 9h10 desta quinta-feira, 21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,095%, de 14,057%, e o de janeiro de 2029 avançava para 14,005%, de 13,912% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 tinha mínima de 14,145%, de 14,076% no ajuste de quarta-feira (20).

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