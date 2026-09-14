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Inflação Curva de juros inclina com exterior e preocupações do mercado com eleições e crise no STF Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro estava em 13,595%, de 13,585% no ajuste anterior

Na esteira do dólar, os juros futuros sobem na manhã desta segunda-feira, 14, refletindo a cautela do mercado com o exterior, com alta do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries, e com assuntos domésticos. Por aqui, o foco está nas pesquisas eleitorais e desdobramentos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

O movimento é de inclinação da curva, com os juros mais elevados e os curtos perto da estabilidade, diante de apostas já majoritária de corte de 25 pontos-base da Selic, para 13,75% ao ano, na próxima quarta-feira (16).

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro estava em 13,595%, de 13,585% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 13,945%, de 13,843%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,180%, de 14,051% no ajuste de sexta-feira (11).

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