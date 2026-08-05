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Inflação Curva de juros tem leve desinclinação em dia mais ameno no exterior Às 10h desta quarta (5), o DI para liquidação em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,780%, na mínima do dia, contra 13,786% do ajuste de terça-feira, 4

A curva de juros futuros mostra leve desinclinação na manhã desta quarta-feira, 5, com estabilidade nas taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) na ponta curta e baixa contida na ponta longa. No dia da decisão de política monetária do Banco Central, a aposta unânime é de promoção de um novo corte de 25 pontos-base na taxa Selic, hoje em 14,25% ao ano. Com isso, o espaço para alteração de apostas no curto prazo é estreito.

Já a queda nos vértices longos é justificada pelo cenário externo menos turbulento, com oscilações mais moderadas nos preços do petróleo e nos retornos dos Treasuries, enquanto os investidores aguardam por notícias sobre a tensão entre Estados Unidos e Irã.

Às 10h desta quarta (5), o DI para liquidação em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,780%, na mínima do dia, contra 13,786% do ajuste de terça-feira, 4. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,980%, contra 14,034% do ajuste anterior.

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