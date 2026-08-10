Seg, 10 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comércio Nacional

Custo da cesta básica cai em 26 das 27 capitais do País em julho ante junho

São Paulo seguiu como a cesta mais cara do Brasil (R$ 915,01)

Reportar Erro
Custo da cesta básica cai em 26 das 27 capitais do País em julho ante junhoCusto da cesta básica cai em 26 das 27 capitais do País em julho ante junho - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O custo da cesta básica diminuiu em julho em 26 das 27 capitais do País, amparado pelo alívio em itens como batata, tomate e café e em pó, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Entre junho e julho, as quedas mais importantes ocorreram em Natal (-7,95%), Maceió (-7,87%), Belo Horizonte (-7,44%) e Palmas (-7,38%), Rio de Janeiro (-7,12%) e Brasília (-6,71%). A única alta no período foi registrada em São Luís (0,30%).

São Paulo seguiu como a cesta mais cara do País: R$ 915,01, após recuo mensal de 5,23%. Na sequência aparecem Cuiabá (R$ 881,27), Florianópolis (R$ 860,73) e Rio de Janeiro (R$ 855,37).

No Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 594,07), Maceió (R$ 618,60), Natal (R$ 631,51) e João Pessoa (R$ 644,04).

Leia também

• Focus: mediana de IPCA 2026 passa de 5,03% para 5,02%, acima do teto da meta de inflação

• Para 52%, economia do País está ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus; 17% consideram ótima ou boa

• Ibovespa recua após Copom deixar porta aberta para juros, de olho em exterior e balanços

Na comparação anual, o custo da cesta aumentou em 22 capitais e caiu em outras cinco em julho. As altas variaram de 0,74% (Recife) a 8,33% (Cuiabá). As quedas mais expressivas ocorreram em Natal (-2,26%), Brasília (-1,46%) e São Luís (-1,18%). No acumulado de janeiro a julho de 2026, as 27 capitais registraram alta nos preços, com variações entre 4,28% (Campo Grande) e 15,68% (Porto Velho).

A redução em julho diminuiu o esforço médio do trabalhador para adquirir a cesta. No mês, o tempo médio necessário para comprar os itens foi de 100 horas e 24 minutos, abaixo do registrado em junho (105 horas e 51 minutos). Em média, o gasto comprometeu 49,34% do salário mínimo líquido. Com base na cesta mais cara, o Dieese estimou que o "salário mínimo necessário" deveria ter sido de R$ 7.687,01, ou 4,74 vezes o salário mínimo de R$ 1 621,00.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Reportar Erro

Veja também

Newsletter