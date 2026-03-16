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Indústria Custo do gás e energia terá forte impacto para indústria se a guerra for prolongada, alerta CNI Além disso, é antevisto impacto nos preços de fertilizantes que usam o gás natural como matéria-prima, além de possível pressão sobre os custos da produção de energia pelas termoelétricas a gás natural

O Conselho de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria (Coinfra/CNI) fez um alerta nesta segunda-feira (16) para os impactos da guerra no Oriente Médio para o setor industrial no Brasil. Se o conflito bélico persistir, é previsto aumento de preços para as indústrias que utilizam o gás natural em seus processos, como a indústria química, siderurgia, petroquímica, cerâmica e de vidros.

Além disso, é antevisto impacto nos preços de fertilizantes que usam o gás natural como matéria-prima, além de possível pressão sobre os custos da produção de energia pelas termoelétricas a gás natural. Há 178 usinas desse tipo em operação, que equivalem a 60% da geração térmica e a 9% da geração total.

O problema é a indexação contratual. No caso do gás consumido pela indústria, uma parte expressiva dos contatos é indexada pelo Brent. Para as termoelétricas, há vinculação com o JKM (índice asiático do gás). Esses acordos geralmente são trimestrais e calculados pela média dos últimos 90 dias. Diversos contratos de gás natural poderão ter reajuste a partir de 1º de maio de 2026.

"Caso a guerra não termine antes disso, teremos uma pressão de custos e sérios problemas econômicos para as indústrias, em razão da dependência de gás e energia", afirmou a Coinfra/CNI. Para o Conselho, o conflito no Oriente Médio acende o alerta também para a possibilidade de impactos em contratos ainda não firmados no setor elétrico.

"Com as turbulências no mercado de GNL (gás natural liquefeito), aumenta a percepção de risco para projetos de usinas termelétricas que farão uso do combustível e pretendem se viabilizar no leilão de reserva de capacidade em forma de potência (LRCAP)", disse o Conselho.

Esse leilão de reserva de capacidade promete ser o principal certame do ano, com expressiva contratação de expansão de hidrelétricas e novas termelétricas a gás natural, além da recontratação de usinas existentes a gás, carvão, óleo diesel, óleo combustível e biodiesel. O certame será realizado nesta semana.

O Conselho de Infraestrutura da CNI também comentou que o preço do gás natural no mercado brasileiro já é um dos mais elevados do mundo. Com o acirramento do conflito no Oriente Médio, a tendência é de um "severo agravamento dos custos para toda a cadeia produtiva". O presidente do Conselho de Infraestrutura da CNI, Alex Dias Carvalho, declarou em nota ser necessário "discutir medidas para minimizar a eventual alta desses insumos"



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