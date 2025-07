Custo vai selar futuro de Angra 3; usina passará por novo estudo técnico, econômico e jurídico

A- A+

Em construção desde a década de 1980, a usina nuclear de Angra 3, localizada na cidade de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, segue ainda com o futuro incerto. Apesar de já ter dois terços de suas obras físicas concluídas, o empreendimento precisará passar por um novo estudo técnico, econômico e jurídico, que será realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de acordo com a Eletronuclear.



O projeto foi paralisado em 2015, após a revelação dos escândalos de corrupção trazidos à tona pela Operação Lava-Jato, da Polícia Federal.

Essa nova avaliação do projeto foi determinada após acordo fechado no início deste ano entre o governo e a Eletrobras, até então responsável pelas obras. Com a privatização da companhia, na presidência de Jair Bolsonaro, a União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo mais assentos no Conselho de Administração da Eletrobras, já que detém 40% das ações da empresa.

Em fevereiro, ficou acertado entre as partes que o governo terá três cadeiras no conselho da antiga estatal e, em contrapartida, a Eletrobras deixou de ter a obrigação de aportar recursos para a construção da usina de Angra 3.

Segundo a Eletronuclear, estatal responsável pelas usinas nucleares no país, o novo estudo que será feito pelo BNDES vai “reavaliar a viabilidade do projeto de Angra 3, considerando o cenário de negociação entre Eletrobras e Governo Federal”.

Um estudo feito pelo banco de fomento no ano passado apontava que para concluir Angra 3 seriam necessários R$ 23 bilhões. Por outro lado, o custo para desistir do empreendimento chegaria a R$ 21 bilhões. Até hoje, estima-se que já foram gastos ao menos R$ 12 bilhões com o projeto.

O alto custo segue sendo, segundo especialistas, o impasse central para que o governo bata o martelo sobre o futuro de Angra 3. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), formado por diversos ministérios, como o de Minas e Energia (MME), ainda não conseguiu chegar a um consenso sobre o destino do empreendimento, após diversas reuniões.

Apesar da indefinição quanto ao que será feito da usina, especialistas e parte do governo consideram Angra 3 importante para a segurança energética do país. A unidade tem capacidade para atendimento de 4,5 milhões de habitantes. Além disso, a estimativa é que essa unidade possa gerar o equivalente a 70% do consumo de energia elétrica do Estado do Rio.

Com o impasse, a Eletronuclear solicitou uma suspensão temporária do pagamento de débitos com o BNDES e a Caixa Econômica Federal até dezembro de 2026. O objetivo é “dar fôlego à estatal enquanto aguarda a decisão do CNPE”, informou a estatal. A empresa tem dívidas de aproximadamente R$ 7 bilhões, e um custo anual de operação de R$ 800 milhões.

Filipe Bonaldo, head A&M Infra no Brasil, destaca que a energia nuclear vai ganhar ainda mais importância para aumentar a segurança energética do país com o avanço das fontes renováveis, como solar e eólica, que são intermitentes.

— A nuclear também passa a ser muito relevante, já que temos, por um lado, avanço das renováveis e, por outro, uma restrição ambiental para a construção de novas grandes usinas hidrelétricas. Nesse sentido, a energia nuclear é uma segurança a mais para gerar energia na base do sistema.

O consultor em energia Arlindo Couto lembra que a energia nuclear passa por um momento de indefinição no mundo, após o acidente em Fukushima, no Japão, em 2011. Em paralelo, diz ele, o Brasil, apesar de ter a tecnologia da produção de urânio, enfrenta seus desafios particulares após a saída da Eletrobras da Eletronuclear e os casos de corrupção na construção de Angra 3 na última década.

— O governo quer construir mais usinas térmicas, mas a fonte hoje vive um momento de incertezas, pois demanda muito capital. E no Brasil ainda há a discussão para concluir ou não Angra 3, já que o governo não consegue sozinho bancar o projeto através da Eletronuclear — argumenta.

No ano passado, a Eletronuclear chegou a abrir uma consulta pública para avaliar o interesse do mercado em tocar a conclusão da construção de Angra 3. A companhia afirmou que “deve realizar uma licitação para contratar a empresa ou consórcio responsável pela finalização das obras civis e montagem eletromecânica da usina, por meio de contrato do tipo EPC (Engenharia, Aquisição e Construção)”.

A estratégia é levantar até 90% dos recursos por meio de parcerias com a iniciativa privada e linhas de crédito, explicam fontes do setor.

Atualmente, o país conta com duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2. Juntas, respondem por 0,8% da capacidade instalada no país, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em novembro de 2024, Angra 1 recebeu autorização para renovar sua licença e continuar operando por mais 20 anos. A unidade iniciou suas atividades em 1985, com licença inicial de 40 anos.

Angra 1 acaba de passar por uma parada para manutenção e modernização, sendo reativada neste mês. Com isso, teve suas atividades interrompidas entre abril e julho. O processo já incluiu ajustes previstos pelo processo de renovação da licença operacional.

Enquanto isso, a Eletronuclear, sob o controle da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), poderá ter novos acionistas. A Eletrobras contratou o BTG para vender a fatia que ainda detém do capital da companhia, ou 35% do total das ações.

