CVC e Docking Modules lançam loja modular

A CVC, empresa do setor de turismo, anuncia uma parceria com a Docking Modules, empresa especializada em produção e montagem de lojas e stands modulares em tempo recorde. Essa colaboração busca trazer um importante avanço no mercado possibilitando agilidade para os franqueados e clientes estruturarem suas lojas.

A Docking Modules, fundada em 2019, rapidamente se tornou uma das maiores empresas no setor de construção modular, destacando-se pela capacidade de entregar lojas e stands completamente montados em menos de 24 horas. Eles possuem uma tecnologia modular que permite ter pré-fabricado: módulos, paredes, vidros, telhados e outros itens que o cliente define, refletindo a expertise e o compromisso da empresa com a inovação.

O CEO da Docking Modules, Alexandre Gariani, compartilha sua visão sobre essa inovação no mercado: 'Oferecemos velocidade e escala através da construção modular para empresas que buscam expansão em seus negócios, seja na opção de locação ou compra. Nossos módulos permitem construir lojas, estabelecimentos comerciais, áreas administrativas, stands imobiliários e tiny house (chalés).

Podemos executar qualquer projeto de pequeno, médio ou grande porte integrado com nosso sistema modular a pronta entrega. Permitimos ao cliente customizar o projeto como se fosse um Lego, realizando a montagem em qualquer local do país.'

Por meio dessa colaboração estratégica, a CVC está introduzindo um novo modelo de loja modular, possibilitando aos franqueados uma economia significativa e a flexibilidade de operar em uma variedade de ambientes internos ou externos, desde estacionamentos de shoppings, áreas em postos de gasolina, hipermercados, terrenos, entre outros.

A primeira loja modular a ser inaugurada nesse formato tem previsão de inauguração no dia 28/03/24, no Assaí Atacadista, unidade Mooca, em São Paulo (SP).

O CEO da CVC Corp, Fabio Godinho, expressa sua empolgação com essa iniciativa pioneira: 'As lojas modulares significam mais oportunidades, menor investimento e uma nova alternativa ao nosso franqueado. Antes, estávamos somente em pontos de ruas, shoppings e hipermercados. Agora, abrimos também as oportunidades para pequenos malls de bairro, estacionamentos, espaços abertos, podendo o franqueado atuar com lojas fixas e também itinerantes, já que no modelo modular o franqueado pode levar a loja completa para qualquer outro local '

A parceria entre a CVC e a Docking Modules busca trazer para o mercado de construção modular inovação e agilidade que buscam potencializar a experiência dos clientes. Além de abrir novas possibilidades para o setor de turismo e varejo.

