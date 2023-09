A- A+

Empregos CVC vai contratar mil pessoas, o equivalente a um terço da sua força de trabalho atual Com retomada do turismo, operadora planeja fazer 'expansão robusta' da rede de lojas e abre banco de currículos

Mirando em uma ‘expansão robusta’ de sua rede de mais de mil lojas no Brasil, a CVC planeja recrutar mil pessoas em seu novo programa de empregabilidade, ou o equivalente a um terço de sua força de trabalho.

Ao todo, a operadora conta hoje com pouco mais de 3 mil funcionários, considerando suas 1.040 lojas — a maioria delas de franquias, com apenas cinco filiais próprias.

— Há franqueados que perderam empregados na pandemia e têm dificuldade de reposição de vagas. Então havia demanda de um banco para contratação de qualidade. Em paralelo, a CVC tem a meta de fazer uma forte expansão de lojas — explica Viviane Pio, diretora da rede de franquias CVC.

Na pandemia, a operadora fechou aproximadamente 400 lojas, ou um terço da rede que detinha antes da Covid, de 1.400 unidades. Do início deste ano para cá, já fez 49 inaugurações. Há outras 27 unidades em processo de implementação até o fim de 2023, conta a executiva.

A companhia não abre as metas de inaugurações. Mas o foco seria retomar o patamar pré-pandemia até o fim de 2024, conta uma fonte de mercado.

Efeito de Hurb e 123Milhas

A expansão, explica Viviane, tem ainda outros impulsionadores.

— Há uma retomada forte no turismo do país e nossas vendas vêm avançando. Outra coisa é que o consumidor cada vez mais busca a loja física para comprar viagens, até pelos acontecimentos envolvendo Hurb e 123Milhas — conta ela.

Entre janeiro e junho deste ano, o turismo gerou 105 mil novos empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Voltar os olhos para as lojas físicas e para sua força de vendas é também mudança trazida pela nova gestão da companhia, nas mãos de Fabio Godinho desde meados do ano.

A troca veio após a companhia fechar um acordo com detentores de títulos de sua dívida para reprogramar o calendário de pagamentos desses títulos.

O acordo abriu caminho também para uma oferta de ações que reforçou o caixa da CVC, feita como contrapartida a um aporte realizado pelo fundo de investimento do fundador e antigo controlador da operadora, Guilherme Paulus.

Foco em geração de emprego

Para avançar nesse recrutamento a companhia criou o Passaporte Franquia CVC, com um banco de vagas unificado e disponível a todos os franqueados da rede.

O cadastro passa a ser permanente e será usado tanto para reposição de vagas quanto para recrutar funcionários para as novas lojas.

— São vagas principalmente em vendas, no atendimento ao cliente. Temos muitas lojas em cidades pequenas, com oferta de vagas em todo o país. São 70 no Estado do Rio, 150 em São Paulo — diz Viviane. — Esses mil recrutados devem estar absorvidos em seis a sete messe.

Ela mesma entrou na CVC em uma vaga de vendas, em 1999. E destaca que os contratados terão perspectiva de crescimento profissional, com a possibilidade de, adiante, poder inclusive se tornar um franqueado.

Parceria para "captar talentos"

A empresa fechou parcerias para acelerar e ampliar a captação de talentos. Atuam nessa frente a Universia, braço de empregabilidade do Santander; a Vocação, que prepara jovens para o mercado de trabalho vindos de programas para Jovem Aprendiz em varejo e atendimento ao cliente, além da ONG Gerando Falcões.

Esse banco de vagas é a primeira iniciativa do programa de empregabilidade da CVC. Depois, virão outras, como as escolas de vendedores e de empreendedores.

No recrutamento de agora, há oportunidades para pessoas com ensino médio ou superior completo. A maior parte da demanda por vagas vem dos jovens e de pessoas com mais de 50 anos de idade.

