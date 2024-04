CVM instaura processo para investigar comunicação da Petrobras

A- A+

A Comissão de Valores Mobiliários(CVM) instaurou nesta quinta-feira (4) processo administrativo para investigar "notícias, fatos relevantes e comunicados" sobre a Petrobras. A instituição se limitou a dizer que este é o tema a ser investigado, sem dar mais detalhes.

O pregão desta quinta-feira foi de alta volatilidade para as ações da Petrobras. Os papéis da empresa fecharam em queda depois de variar entre o campo positivo e negativo durante o dia.

Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais operavam, por volta de 11h, em alta de 2%, depois que se começaram a surgir notícias de que a estatal iria distribuir os dividendos extras. A discussão sobre o destino do montante estava travada desde março. A informação foi divulgada pela colunista do Globo, Malu Gaspar.

Por volta das 11h30, começaram os rumos de que Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), poderia assumir o comando da companhia, substituindo o atual CEO da empresa, Jean Paul Prates.

A ação ordinária (ON, com direito a voto) da companhia chegou a subir 2,85% (R$ 40,83), mas caiu 1,53% (R$38,70). A ação preferencial (PN, sem direito a voto) teve alta de 2,63%, alcançando R$39,48, para voltar a cair 2,70%, com a cotação de R$37,43.

