Sex, 10 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
migração

CVM orienta sobre migração de registro de companhia aberta para empresa de menor porte

Com o pedido de migração deferido, as entidades administradoras devem encaminhar comunicação à CVM

Reportar Erro
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - Foto: Divulgação

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou orientações para as entidades administradoras de mercados organizados quanto a migração de registro de companhia aberta para a condição de empresa de menor porte (CMP), no âmbito da Resolução CVM 232, que trata do Regime FÁCIL (Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagens).

Na análise, as entidades administradoras devem se atentar a dois requisitos: receita bruta anual consolidada inferior a R$ 500 milhões, verificada com base nas demonstrações financeiras de encerramento do último exercício social; e anuência dos titulares de valores mobiliários em circulação.

Leia também

• CVM: STF homologa plano que moderniza, amplia quadro e adota IA para fiscalizar mercado

• STF homologa plano de reestruturação da CVM e fala em tirar autarquia da 'paralisia'

• Dino homologa plano de reestruturação da CVM e fala em tirar autarquia da 'paralisia'



Com o pedido de migração deferido, as entidades administradoras devem encaminhar comunicação à CVM, por meio do Protocolo Digital, endereçada à Superintendência de Relações com Empresas (SEP), solicitando a migração do registro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter