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Brasil CVM suspende registro do BRB e de mais quatro empresas Banco está há mais de 12 meses sem divulgar balanço

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu nesta segunda-feira (23) o registro de companhia aberta do Banco de Brasília (BRB) e de mais quatro empresas. A decisão foi tomada pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) devido ao descumprimento, por mais de 12 meses, das obrigações periódicas de divulgação de informações ao mercado.

Com a suspensão, o BRB fica impedido de ter seus valores mobiliários negociados em mercados regulamentados, incluindo a bolsa de valores e os mercados de balcão (mercado fora da bolsa), organizados ou não. A restrição permanece em vigor até que a instituição regularize as pendências junto à autarquia.

O banco está desde agosto do ano passado sem divulgar os balanços financeiros. A interrupção ocorreu em meio à crise envolvendo o Banco Master e às investigações sobre operações realizadas entre as duas instituições.

Restrição ao mercado

Em comunicado, a CVM informou que as companhias com registro suspenso não podem ter seus valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados.

A medida tem como fundamento o Artigo 57 da Resolução CVM 80 e não se limita às negociações em bolsa.

A autarquia também destacou que a suspensão não elimina a responsabilidade das empresas, de seus controladores e administradores por eventuais infrações cometidas anteriormente.

As companhias podem solicitar a reversão da medida mediante apresentação de pedido fundamentado e documentos que comprovem a regularização das obrigações pendentes.

Crise com Master

A crise do BRB está relacionada às operações realizadas com o Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro.

Em março de 2025, o banco público anunciou a intenção de adquirir parte do Master. A proposta previa a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da instituição privada. A operação chegou a ser autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas não foi concluída.

Em novembro de 2025, o Banco Master passou a ser alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraudes financeiras.

As apurações também avançaram sobre negócios realizados entre o BRB e o Master. Segundo a Polícia Federal, o banco público adquiriu ativos ligados à instituição privada que passaram a ser investigados por possíveis irregularidades.

De acordo com informações divulgadas sobre a investigação, o BRB realizou operações que somaram R$ 16,7 bilhões com o Banco Master. Desse montante, pelo menos R$ 12,2 bilhões apresentariam indícios de irregularidades, segundo a Polícia Federal.

Investigação e prejuízos

A crise provocou impactos financeiros e institucionais no banco público. Em abril de 2026, uma nova fase da investigação levou à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

A Polícia Federal suspeita que ele tenha permitido operações com o Banco Master sem garantias adequadas e sem observar práticas de governança.

O banco também informou ter constituído provisão de R$ 8,8 bilhões para possíveis perdas relacionadas às operações com o Master. O valor, no entanto, não representa necessariamente o prejuízo definitivo da instituição.

Socorro financeiro

Diante das dificuldades, o governo do Distrito Federal (GDF), acionista controlador do BRB, busca alternativas para reforçar o capital do banco e evitar uma deterioração ainda maior de sua situação financeira.

Entre as medidas em discussão está a tentativa de obter um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A proposta de crédito está em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ações em queda

O BRB negocia suas ações na B3 sob os códigos BSLI3, para ações ordinárias, e BSLI4, para ações preferenciais.

Na sexta-feira (19), os papéis eram negociados a R$ 1,89 e R$ 1,95, respectivamente. As ações do banco acumularam queda de quase 75% em um ano, em meio à crise financeira e às incertezas relacionadas às operações com o Banco Master.

A suspensão do registro pela CVM impede a negociação dos valores mobiliários enquanto a instituição não regularizar sua situação perante a autarquia.

O BRB e o GDF não haviam se manifestado até o fim da tarde desta segunda-feira.

Empresas suspensas

Além do BRB, tiveram os registros suspensos:

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.;

Environmental ESG Participações S.A.;

K-Infra Rodovia do Aço S.A.;

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., conhecida como Refit.

Parte das empresas listadas está em recuperação judicial. A Refit, por sua vez, teve a falência decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas anteriormente pela companhia.

O BRB é a única instituição da lista que, de acordo com as informações disponíveis, não está em recuperação judicial.

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