PROCESSO

CVM torna réus chefe de gabinete de Ibaneis e governo do DF em processo que envolve o BRB

De acordo com o site da CVM, os dois já receberam a citação

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - Foto: Divulgação

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tornou réus o governo do Distrito Federal e a chefe de gabinete do governador Ibaneis Rocha, Juliana Monici, em um processo envolvendo o Banco de Brasília (BRB). Juliana responde na qualidade de membro do conselho fiscal do banco, cujo controle é detido pelo governo do DF.

Os detalhes do caso não são públicos. Mas, neste ano, foi aberta uma ação popular contra a nomeação de Monici para a cadeira de conselheira fiscal do banco porque haveria conflito de interesse e prejuízo à sua capacidade de fiscalizar os atos do banco.

