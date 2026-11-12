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Aviação Da Austrália até a França: avião da Airbus bate recorde mundial com voo de mais de 24 horas Aeronave percorreu 23,1 mil quilômetros sem escalas em viagem de testes; modelo será usado pela Qantas em rotas comerciais de até 22 horas

Um avião da Airbus estabeleceu um novo recorde mundial ao permanecer 24 horas e 24 minutos no ar em um voo sem escalas entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França.

A viagem, realizada nos dias 27 e 28 de julho, percorreu 23.155 quilômetros e entrou para o Guinness World Records como o voo mais longo em distância já realizado por uma aeronave comercial.

O recorde foi conquistado pelo A350-1000ULR, modelo desenvolvido pela fabricante europeia para operações de alcance ultralongo. A marca foi reconhecida oficialmente nesta segunda-feira (9), após a validação independente dos dados pela Federação Aeronáutica Internacional e pela plataforma de monitoramento de voos Flightradar24.

A aeronave decolou de Melbourne às 17h27 de segunda-feira, 27 de julho, no horário local, e pousou em Toulouse às 9h51 de terça-feira, 28. Ao todo, percorreu 12.503 milhas náuticas, o equivalente a 23.155 quilômetros.

Apesar de ter sido registrado como o voo mais longo de uma aeronave comercial, o trajeto não transportava passageiros. A viagem fez parte da campanha de testes do avião, que está sendo preparado para operar voos de longa distância para a companhia aérea australiana Qantas.

Viagem teve dois amanheceres e dois pores do sol

Durante o percurso, o avião sobrevoou três continentes e dois oceanos. Depois de deixar Melbourne, passou por Sydney e seguiu em direção a Los Angeles, cruzando a Linha Internacional de Data, no Oceano Pacífico.

Em seguida, atravessou a América do Norte e o Oceano Atlântico, sobrevoou o Reino Unido e chegou à cidade francesa de Toulouse. Por causa da duração da viagem e da rota percorrida, a tripulação presenciou dois amanheceres e dois pores do sol.

Treze pessoas estavam a bordo: três pilotos de testes da Airbus, dois pilotos da Qantas, cinco engenheiros de testes em voo e dois engenheiros de projeto da fabricante, além de um representante da Federação Aeronáutica Internacional.

O voo também despertou grande interesse dos usuários do Flightradar24. Quase 3,7 milhões de pessoas acompanharam a aeronave pela plataforma, tornando a viagem a segunda mais monitorada de todos os tempos no serviço. A primeira posição continua com o voo que transportou o caixão da rainha Elizabeth II, em 2022.

Avião será usado em voos de até 22 horas

O A350-1000ULR foi desenvolvido para ampliar a autonomia de voo e viabilizar viagens intercontinentais sem escalas.

Uma das principais modificações em relação à versão convencional é a instalação de um tanque adicional de combustível na parte traseira da fuselagem, que aumenta a capacidade de alcance em aproximadamente 1.000 milhas náuticas, ou 1.852 quilômetros.

A Qantas encomendou 12 unidades do modelo para seu Projeto Sunrise, iniciativa que prevê a criação de voos diretos entre a Austrália e destinos distantes, como Londres e Nova York.

A primeira aeronave tem entrega prevista para abril de 2027. A expectativa é que a rota entre Sydney e Londres comece a operar em outubro do mesmo ano. Já os voos diretos entre Sydney e Nova York estão previstos para 2028.

Embora o avião tenha permanecido mais de 24 horas no ar durante o teste, as viagens comerciais deverão ter duração de até 22 horas. A diferença ocorre porque o voo de recorde transportava apenas 13 pessoas, sem passageiros, bagagens e a carga habitual de uma operação comercial.

Com menos peso a bordo, foi possível reservar uma parcela maior da capacidade da aeronave para o combustível.

O objetivo dos testes era demonstrar que o modelo consegue cumprir as exigências técnicas necessárias para realizar algumas das viagens comerciais mais longas do mundo.

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