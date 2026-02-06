A- A+

Negócios Da contabilidade ao empreendedorismo: a trajetória de Paulo Morais, sócio-fundador da Espaçolaser O executivo construiu uma trajetória marcada pela expansão de negócios

Para o sócio-fundador da Espaçolaser e CEO da holding PG&MP, Paulo Morais, o crescimento sustentável de qualquer empresa começa pelas pessoas. À frente de um ecossistema que impacta a vida de mais de 10 mil famílias por meio da geração de empregos, o executivo construiu uma trajetória marcada pela expansão de negócios nos setores de saúde, beleza, bem-estar, gastronomia e educação.

O empresário, formado em agronomia e direito, começou a vida profissional atuando no escritório de contabilidade do pai, atendendo pequenos empreendedores. No local, começou a ficar interessado no mundo do empreendedorismo, ao ver a capacidade de transformação e de crescimento dos negócios.

Antes da fundação da Espaçolaser, Paulo Morais criou empreendimentos de coleta de lixo, de venda de produtos de plásticos, de máquinas de pegar bichos de pelúcia, além de restaurantes e das revistas Let’s Go Bahia e Let’s Go Pernambuco.

A Espaçolaser foi fundada em 2004, inspirada no conceito de depilação a laser já existente (pioneirismo de Charles Yamaguchi), com o sonho inicial de ter apenas 10 lojas, mas hoje ultrapassa 800 unidades próprias e franqueadas no Brasil, no Chile, no Paraguai e na Colômbia.

“Quando a gente começa esse projeto, o nosso maior sonho era um dia ter 10 lojas. Lógico que esse sonho foi sendo moldado e ajustado na medida que a gente alcançava esses degraus. Apenas na cidade de São Paulo a gente tem quase 100 lojas. Se considerar as cidades à volta são quase 140 lojas. Um sonho que era de 10 e hoje são mais de 800 lojas instaladas na rede toda”, afirmou Paulo Morais, que atualmente é conselheiro da empresa.

Democratização

O fator-chave para a expansão da empresa foi a democratização do tratamento a laser, tornando-o acessível com custos baixos e formas de pagamento que não comprometem o limite de crédito do cliente (recorrência).

“Tivemos condições de, na medida que ganhamos tamanho e escala, trazer o valor como uma realidade para democratizar o tratamento para toda e qualquer pessoa. Hoje você é capaz de comprar o tratamento pagando cerca de R$ 100 por mês. O tratamento vai representar a liberdade de, depois das sessões, não ter que se preocupar mais (com os pelos)”, disse o sócio-fundador.

Ainda de acordo com Paulo, um dos principais desafios iniciais da empresa foi superar o desconhecimento do público sobre o serviço, respondendo às dúvidas sobre dor, eficácia e preço, utilizando estratégias como testar em uma axila para comparar com a outra e comprovar o resultado.

A região Norte/Nordeste apresenta a maior aderência e recorrência ao tratamento. Além disso, é a região com menor turnover de colaboradores (índice de pessoas pedindo demissão ou sendo demitidas), indicando forte engajamento.

No âmbito social, o Projeto Atletas Espaçolaser apoia mais de 80 atletas para incentivar o sonho de crescimento dentro do esporte. “Eu acredito fortemente que o esporte é uma forma de inclusão e transformação social porque, na medida que você está envolvido, pensando e sonhando com a medalha para chegar no pódio, pouco provavelmente vai pensar em outras coisas diferentes do esportes”, pontuou o executivo.

Novos projetos

Morais atuou até outubro de 2022 como CEO da Espaçolaser. Após isso, tornou-se CEO da holding PG&MP Investimentos focada em bem-estar (wellness). Além da Espaçolaser, projetos atuais que estão no guarda-chuva da holding incluem Novo Fio (transplante e tratamento capilar), Bioma by Laces (salões de beleza com produtos orgânicos sem química) e Mundo Terra (produtos de esporte de aventura), além de um projeto de energia eólica no Sul do país (CGE).

O empresário acredita que o varejo precisa se reinventar oferecendo experiência e criando uma comunidade, e que a franquia continua sendo um modelo essencial de expansão, apesar da cautela dos investidores devido às altas taxas de juros.

“Quando a pessoa entra em uma loja, entende a história da loja, o propósito dela, o que ela entrega e junto disso tudo, a experiência, tem um verdadeiro senso de comunidade. E essa é a palavra-chave do varejo, como você cria uma comunidade de relacionamento com a sua marca. E esse é o desafio do varejo nesse momento”,disse Paulo Morais.

Como legado, o CEO busca impactar o máximo de famílias possíveis por meio da geração de empregos e da transformação de pessoas.

“A gente tem histórias incríveis de franqueados que começaram muito pequenos e que hoje são grandes empreendedores, ganhando dinheiro e isso é incrível. Na Espaçolaser e em todo esse ecossistema que eu acabei construindo, a gente tem mais de 10 mil colaboradores, portanto mais de 10 mil famílias são impactadas por cada um desses projetos. Qual é o legado? A transformação de pessoas pela essência, dar condição da pessoa crescer, prosperar e sonhar”, ressaltou.

