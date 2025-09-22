A- A+

Ativos digitais DAC Insiders promove discussões sobre ativos digitais e mercado financeiro Realizado pelo Mercado Bitcoin, encontro reuniu economistas, gestores e fintechs para analisar cenários e oportunidades no Brasil e no mundo

O Mercado Bitcoin (MB) reuniu, nesta segunda-feira (22), especialistas, gestores e formadores de opinião no DAC Insiders, evento realizado no Teatro B32, em São Paulo, visando debater os impactos e possibilidades dos ativos digitais na transformação do sistema financeiro e na diversificação de portfólios de investimento.

Voltado a convidados, o encontro contou com a presença de economistas, executivos de grandes gestoras globais e representantes de fintechs brasileiras. A Folha de Pernambuco esteve presente para acompanhar as discussões.

Na abertura, o responsável pelo Corporate Development do MB, Daniel Carneiro da Cunha, destacou que o evento marca um momento de reflexão sobre o presente do setor.

“Hoje aqui no DAC Insiders a gente vai focar muito mais no presente, no que já se construiu, nas possibilidades que a gente já enxerga, já tem a nosso alcance. […] A ideia desse evento é que o conteúdo seja um ponto de partida para um dia de muita troca, de muita interação, para que a gente possa se conhecer, interagir, conversar e pensar juntos sobre as possibilidades dos ativos digitais, o impacto que eles podem ter aqui no Brasil.”

Debates

A agenda começou com a apresentação de do economista, Gustavo Franco (economista) e do CEO e fundador do Marketing Makers, Thiago Salomão, que discutiram os desafios e possibilidades do cenário econômico atual.

A partir do tema, Gustavo Franco fez uma leitura sobre contexto global monetário, com destaque para a atual situação dos Estados Unidos: “Os EUA passa por um momento inflacionário que não combina com a posição de maior exportador de capitais do mundo”, disse o economista.

Em seguida, o Painel 1 abordou o tema Capital as a Service: o novo mercado de crédito, e como esse cenário está sendo redesenhado pelos ativos digitais, com a participação de André Gouvinhas (MB), Eduardo Prates (Prata Digital), Lucas Viegas (Moody’s) e Marcelo Urbano Dias (Augme).

Já o Painel 2 discutiu a distribuição e inovação no setor, trazendo à tona os impactos dos ativos digitais em assessorias, wealths, consultores e gestores. O debate contou com Samyr Castro (InvestSmart), Bernardo Bonjean (Metrix), Renato Breia (Nord Wealth) e Henrique Pocai (MB).

Um bate-papo mais informal reuniu Sofia Duesberg (Conduit), Fabrício Tota (MB) e Luis Ayala (Bitgo) para discutir o papel das stablecoins em remessas, pagamentos e proteção de patrimônio.

Encerrando a programação, o painel final trouxe um olhar sobre o Bitcoin no portfólio institucional e a diversificação em curso no asset allocation, com participações de Cristiano Castro (BlackRock), Felipe Whitaker (MB) e Mike Johannes (Galaxy).

Os painelistas discutiram a importância do bitcoin na diversificação da alocação de investimentos. “No Mercado Bitcoin, encontrei a parceria perfeita entre credibilidade e inovação. O olhar apurado e a relação histórica que o MB tem com o desenvolvimento do mercado iniciado pelo Bitcoin nos coloca como parceiros dos gestores, tesoureiros e investidores institucionais”, disse Felipe Whitaker, durante a abertura do último painel do DAC Insiders.

Veja também