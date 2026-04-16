Banco do Nordeste anuncia que contratou R$ 7,83 bilhões em crédito para Pernambuco em 2025
Valor representa crescimento de 73% em comparação às contratações para projetos estaduais nos últimos quatro anos
O Banco do Nordeste (BNB) encerrou 2025 com a contratação total de R$ 7,83 bilhões em crédito para projetos em Pernambuco. Parte dos recursos são oriundos do próprio banco, com uma colaboração de R$ 5,6 bilhões vindos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O financiamento representa crescimento de 73% em relação aos contratos de 2022.
De acordo com o superintendente do BNB no estado, Hugo Luiz de Queiroz, a atividade econômica vem apresentando forte crescimento, o que se reflete na demanda de crédito. "Todos os setores estão aquecidos e alguns deles puxam outros investimentos em cadeia, a exemplo da indústria que contratou 25% a mais ano passado, a infraestrutura com alta de 171% e a agricultura, que cresceu 41% ", detalha o superintendente.
As micro e pequenas empresas (MPE) também apresentaram alta nas contratações. Foram mais de R$ 1 bilhão solicitado em crédito, o que representa uma alta de cerca de 10%. "Estamos vendo muita confiança do empresário. Quase 75% de todo o crédito que liberamos em 2025 para as MPE foram para investimento", explica Hugo Queiroz.
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Além disso, os programas de microcrédito orientado do Banco do Nordeste também apresentaram crescimento em Pernambuco no ano passado. O Crediamigo, voltado para o empreendedor urbano, teve alta de 24,4% na comparação com 2024. Já o Agroamigo, voltado para o meio rural, registrou alta de 54% com a contratação de R$ 1,03 bilhão.
E para 2026, o FNE busca contratar R$ 6,27 bilhões para projetos do esatdo. O valor previsto representa um aumento de 12,1% em comparação ao que foi contratado pelo Fundo em 2025.
*Com informações da assessoria