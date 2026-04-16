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crédito Banco do Nordeste anuncia que contratou R$ 7,83 bilhões em crédito para Pernambuco em 2025 Valor representa crescimento de 73% em comparação às contratações para projetos estaduais nos últimos quatro anos

O Banco do Nordeste (BNB) encerrou 2025 com a contratação total de R$ 7,83 bilhões em crédito para projetos em Pernambuco. Parte dos recursos são oriundos do próprio banco, com uma colaboração de R$ 5,6 bilhões vindos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O financiamento representa crescimento de 73% em relação aos contratos de 2022.

De acordo com o superintendente do BNB no estado, Hugo Luiz de Queiroz, a atividade econômica vem apresentando forte crescimento, o que se reflete na demanda de crédito. "Todos os setores estão aquecidos e alguns deles puxam outros investimentos em cadeia, a exemplo da indústria que contratou 25% a mais ano passado, a infraestrutura com alta de 171% e a agricultura, que cresceu 41% ", detalha o superintendente.

As micro e pequenas empresas (MPE) também apresentaram alta nas contratações. Foram mais de R$ 1 bilhão solicitado em crédito, o que representa uma alta de cerca de 10%. "Estamos vendo muita confiança do empresário. Quase 75% de todo o crédito que liberamos em 2025 para as MPE foram para investimento", explica Hugo Queiroz.

Além disso, os programas de microcrédito orientado do Banco do Nordeste também apresentaram crescimento em Pernambuco no ano passado. O Crediamigo, voltado para o empreendedor urbano, teve alta de 24,4% na comparação com 2024. Já o Agroamigo, voltado para o meio rural, registrou alta de 54% com a contratação de R$ 1,03 bilhão.

E para 2026, o FNE busca contratar R$ 6,27 bilhões para projetos do esatdo. O valor previsto representa um aumento de 12,1% em comparação ao que foi contratado pelo Fundo em 2025.

*Com informações da assessoria



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