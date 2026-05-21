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VAZAMENTO DE DADOS Dados de segurados do INSS vazam após falha de segurança Técnicos dizem que problema afetou cerca de dois milhões de pessoas, mas número não foi revelado pelo INSS

Dados de milhares de segurados do INSS vazaram após falha na segurança no sistema da Dataprev, estatal processadora de dados do governo federal.

O problema na plataforma ocorreu em 22 de abril, tendo sido comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pelo próprio INSS, que confirmou o vazamento nesta quinta-feira.

O vazamento dos dados foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e ainda não era do conhecimento público. O INSS não informou o número de segurados que tiveram os dados expostos.

Segundo nota do Instituto, as informações ainda estão sendo consolidadas pela Dataprev.

Na nota, o INSS diz que a situação foi identificada rapidamente e providências foram tomadas:

"O incidente foi identificado pela Dataprev no último dia 22 de abril, com as devidas providências adotada na mesma data. No momento que o INSS teve ciência, foi enviada comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no prazo devido."

O INSS informou ainda que 97% dos dados que vazaram são de pessoas falecidas e cerca de 50 mil se referem a segurados sem registro de óbito.

Já servidores falam de forma reservada que o problema afetou cerca de dois milhões de pessoas. O INSS paga todo mês um universo de quase 42 milhões de pessoas, incluindo benefícios assistenciais.

O INSS afirmou, contudo, que não houve concessão de novos benefícios ou empréstimos fraudulentos a partir do vazamento. Alegou que foram dotadas diversas travas para ampliar a segurança do sistema, como uso de biometria facial, por exemplo.

"A concessão de qualquer benefício possui uma série de travas de segurança. O INSS tem reforçado seus controles internos a fim de oferecer maior segurança a análise de seus benefícios", diz a nota.

Procurada, a Dataprev diz em nota que "mantém monitoramento o contínuo e realiza análise permanente de eventos de segurança da informação".

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